Tecnología

WhatsApp: el truco para escribir con letras de colores y cambiar la fuente de sus mensajes

WhatsApp ofrece herramientas básicas para modificar textos, pero algunas aplicaciones permiten personalizar aún más cada mensaje

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Por El Universal / México / GDA
Aplicaciones externas permiten cambiar colores y fuentes en WhatsApp, mientras la plataforma mantiene opciones simples de formato.
Aplicaciones externas permiten cambiar colores y fuentes en WhatsApp, mientras la plataforma mantiene opciones simples de formato. (ChatGPT/Generada con IA)







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