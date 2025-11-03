Cómo vaciar la ‘papelera’ de WhatsApp y liberar espacio en su celular paso a paso

Vaciar los chats en WhatsApp ayuda a recuperar espacio. Conozca cómo hacerlo sin necesidad de una papelera y sin perder sus datos.

WhatsApp no tiene una papelera visible, pero sí herramientas que permiten eliminar archivos y vaciar chats sin complicaciones.

Estas funciones ayudan a recuperar espacio en la memoria del celular y a mejorar el rendimiento del dispositivo, ya sea Android o iPhone.

Con el uso diario, WhatsApp acumula una gran cantidad de imágenes, mensajes, videos y audios que permanecen almacenados en el teléfono. Este contenido, si no se gestiona, puede ocupar varios gigabytes de espacio.

Aunque no existe una sección llamada “papelera”, la aplicación permite borrar elementos de manera directa. Además, WhatsApp guarda copias de seguridad en Google Drive (para Android) o iCloud (en iPhone), lo que facilita la restauración en caso de errores o pérdida de datos.

Qué se puede borrar para liberar espacio en WhatsApp

El usuario puede decidir entre vaciar chats individuales o eliminar contenido de todas las conversaciones al mismo tiempo. Antes de aplicar cualquier cambio, es recomendable crear una copia de seguridad.

Para vaciar un chat específico

Ingrese a la sección Chats. Seleccione la conversación que desea limpiar. Toque el menú de tres puntos o la opción Más. Elija Vaciar chat. Active la opción Eliminar archivos multimedia de la galería del dispositivo si desea liberar más espacio. Confirme presionando Vaciar chat.

Para borrar todos los chats al mismo tiempo

Ingrese a Ajustes > Chats > Historial de chats. Seleccione Vaciar todos los chats. Puede decidir si borra también los archivos multimedia guardados en el teléfono y los mensajes destacados. Presione Vaciar chats para completar el proceso.

Este procedimiento solo elimina el contenido de las conversaciones. Los chats y grupos permanecerán visibles en la aplicación. Si desea recuperar la información borrada, solo podrá hacerlo mediante la restauración de una copia de seguridad creada antes del vaciado. Una copia nueva eliminará todo el historial anterior de forma definitiva.

Cómo ver el almacenamiento ocupado por WhatsApp

Desde la pestaña Chats:

Toque el ícono de menú. Ingrese a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

En la parte superior, se indica cuánto espacio ocupa WhatsApp en el dispositivo.

Video tutorial para eliminar o vaciar todo sus chats

Qué se puede eliminar y cómo identificar archivos pesados

WhatsApp permite eliminar archivos grandes o que se hayan reenviado muchas veces. También se pueden gestionar los elementos por chat.

Las opciones disponibles para ordenar archivos incluyen:

Reenviados varias veces

Archivos de más de 5 MB

Ordenar por tamaño, antigüedad o fecha reciente

En cada archivo, se muestra el tamaño en la esquina superior. Al abrirlos, se puede ver el chat de origen y la fecha de envío.

Cómo eliminar archivos y liberar espacio

Para borrar contenido:

Ingrese a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Seleccione un chat o canal. Mantenga presionado un archivo y seleccione otros si desea eliminar varios. Toque el ícono de eliminar y confirme con Eliminar todas las copias.

Eliminar archivos desde esta opción los borra de WhatsApp, pero pueden seguir presentes en el teléfono si hay copias. Para liberar espacio, es necesario borrar todas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.