Cómo liberar espacio de almacenamiento en WhatsApp: siga estos pasos

WhatsApp necesita espacio suficiente en el teléfono para funcionar de forma correcta.

Cuando el dispositivo presenta problemas de almacenamiento, la aplicación puede mostrar errores, dejar de recibir mensajes o incluso fallar al enviar contenido multimedia.

La forma más efectiva de liberar espacio es eliminando archivos multimedia, conversaciones antiguas o gestionando el almacenamiento desde los ajustes del teléfono fuera de la app.

¿Por qué puede haber diferencias en el uso de almacenamiento?

WhatsApp y el sistema operativo Android muestran diferentes datos sobre el almacenamiento. Esto ocurre por la forma distinta en que cada uno calcula el uso del espacio.

Antes de eliminar archivos o chats, la recomendación de la plataforma consiste en hacer una copia de seguridad. Esto protege los datos y evita la pérdida de información relevante.

Cómo ver el almacenamiento ocupado por WhatsApp

Desde la pestaña Chats:

Toque el ícono de menú. Ingrese a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

En la parte superior, se indica cuánto espacio ocupa WhatsApp en el dispositivo.

Qué se puede eliminar y cómo identificar archivos pesados

WhatsApp permite eliminar archivos grandes o que se hayan reenviado muchas veces. También se pueden gestionar los elementos por chat.

Las opciones disponibles para ordenar archivos incluyen:

Reenviados varias veces

Archivos de más de 5 MB

Ordenar por tamaño, antigüedad o fecha reciente

En cada archivo, se muestra el tamaño en la esquina superior. Al abrirlos, se puede ver el chat de origen y la fecha de envío.

Cómo eliminar archivos y liberar espacio

Para borrar contenido:

Ingrese a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Seleccione un chat o canal. Mantenga presionado un archivo y seleccione otros si desea eliminar varios. Toque el ícono de eliminar y confirme con Eliminar todas las copias.

Eliminar archivos desde esta opción los borra de WhatsApp, pero pueden seguir presentes en el teléfono si hay copias. Para liberar espacio, es necesario borrar todas.

Otras formas de eliminar contenido

También es posible usar la barra de búsqueda:

En la lista de chats, escriba en el campo de búsqueda. Toque la categoría deseada: Fotos, Videos o Documentos. Seleccione el archivo y toque el ícono de eliminar. Puede eliminarlo también de la galería del dispositivo.

Además, se puede vaciar un chat completo:

Ingrese al chat. Toque el ícono de menú > Más > Vaciar chat. Marque si desea eliminar archivos de la galería y mensajes destacados.

Vaciar un chat no elimina el hilo de conversación, que seguirá apareciendo en la pestaña Chats. Para borrarlo por completo, debe eliminarlo desde esa misma pestaña.

¿Qué sucede si el almacenamiento está lleno?

Si el espacio disponible en el dispositivo es muy bajo, WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente. En ese caso, la app mostrará una alerta y pedirá al usuario que libere espacio para continuar usando sus funciones.

Para liberar almacenamiento adicional fuera de WhatsApp, se debe consultar la configuración del teléfono o contactar al fabricante del dispositivo.