Cómo liberar espacio de almacenamiento en WhatsApp: siga estos pasos

Aprenda a liberar espacio en WhatsApp sin perder archivos importantes. Guía completa para gestionar el almacenamiento y mejorar el rendimiento del teléfono

Por Silvia Ureña Corrales
Libere espacio en WhatsApp al eliminar archivos grandes, vaciar chats o usar la búsqueda. Siga estos pasos y evite errores en su teléfono. Fotos: Mayela López (Mayela López)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

