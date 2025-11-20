WhatsApp: el truco para escribir con letras de colores y cambiar la fuente de sus mensajes

Estas herramientas permiten escribir en colores o cambiar la fuente en WhatsApp, aunque requieren permisos especiales.

WhatsApp se consolidó como la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Millones la utilizan para comunicarse a diario. Aunque ofrece funciones básicas de formato como negrita, cursiva y tachado, estas herramientas resultan limitadas para quienes desean personalizar aún más sus mensajes.

Algunos usuarios buscan cambiar la fuente o escribir con letras de colores. Esto sí es posible, pero requiere el uso de aplicaciones externas, lo cual no está respaldado oficialmente por WhatsApp por motivos de seguridad.

Si aun así desea intentarlo, estas son las principales herramientas disponibles:

Cómo escribir con letras azules en WhatsApp

Una opción conocida es Blue Words, una app que convierte el texto a un tono azul. Para funcionar, solicita permisos de accesibilidad y requiere que se active su teclado dentro del dispositivo.

Sin embargo, si no desea conceder esos permisos, puede activar una burbuja flotante en pantalla. Al escribir dentro de esa burbuja, el texto aparecerá en color azul, listo para copiar y pegar en cualquier chat de WhatsApp.

Cómo cambiar la tipografía de sus mensajes

Otra alternativa es Stylish Text, disponible en las tiendas de aplicaciones. Esta herramienta permite modificar el tipo de letra y el color del texto.

Tras instalarla, será necesario aceptar ciertos permisos. Luego, dentro de WhatsApp, puede redactar un mensaje, seleccionarlo y pulsar el ícono de los tres puntos en el menú superior. Ahí encontrará la opción Stylish Text, donde podrá explorar todos los estilos disponibles.

Solo debe elegir uno, confirmar el formato y enviar el texto directamente al chat o grupo.

Qué funciones de formato incluye WhatsApp sin apps externas

Antes de instalar nuevas herramientas, recuerde que WhatsApp ya incluye funciones básicas de formato. Estos son los atajos más útiles:

Negrita : escriba la palabra entre asteriscos ( texto ).

: escriba la palabra entre asteriscos ( ). Cursiva : escriba el texto entre guiones bajos ( texto ).

: escriba el texto entre guiones bajos ( ). Tachado: utilice virgulillas para rodear la palabra (~texto~).

Estas opciones permiten destacar contenido de forma sencilla sin necesidad de abandonar la plataforma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.