WhatsApp: el truco para escribir con letras de colores y cambiar la fuente de sus mensajes

Blue Words y Stylish Text son dos aplicaciones que permiten cambiar el estilo del texto que se envía por WhatsApp

Por El Universal / México / GDA
Estas herramientas permiten escribir en colores o cambiar la fuente en WhatsApp, aunque requieren permisos especiales.
Estas herramientas permiten escribir en colores o cambiar la fuente en WhatsApp, aunque requieren permisos especiales.







