WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de marzo: revise si el suyo está en la lista

Modelos antiguos de Samsung, LG, Sony y Apple perderán acceso a WhatsApp por falta de soporte del sistema operativo.

A partir del 1.° de marzo, varios modelos de teléfonos móviles quedarán sin acceso a WhatsApp. La aplicación de Meta dejará de operar en dispositivos que no cumplen con los requisitos mínimos del sistema operativo.

La medida afecta a equipos que ya se consideran antiguos. Estos modelos no soportan las actualizaciones necesarias para mantener el servicio activo.

Requisitos mínimos para usar WhatsApp en 2026

Según el sitio oficial de soporte, WhatsApp requiere:

Android OS 5.0 o versiones posteriores.

o versiones posteriores. iOS 15.1 o versiones posteriores en iPhone.

Los dispositivos que no alcanzan estas versiones quedarán fuera del servicio desde el inicio de marzo.

Lista completa de celulares que pierden WhatsApp este 1.° de marzo

La mayoría de los modelos afectados salieron al mercado hace más de una década. Los fabricantes ya no ofrecen actualizaciones de software para estos equipos. Esta falta de compatibilidad provoca el cese del soporte.

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Grand Prime

LG

Optimus L5

Optimus L7

LG G2

Sony

Xperia Z

Xperia Z1

Xperia E3

Apple

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6s y 6s Plus

iPhone SE (1.ª generación) y anteriores

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?

La empresa revisa de forma periódica los dispositivos con software más antiguo y con menor cantidad de usuarios. Con base en ese análisis define si mantiene o no el soporte.

El objetivo es optimizar la seguridad, el rendimiento y la incorporación de nuevas funciones. Un sistema operativo obsoleto no permite instalar actualizaciones recientes. También reduce el desempeño del equipo. Puede provocar lentitud o apagones inesperados.

El mayor riesgo es la seguridad. Un teléfono sin actualizaciones queda expuesto a virus, malware y ataques que comprometen la privacidad de los datos.

Los dispositivos afectados no podrán abrir la aplicación ni enviar o recibir mensajes.

Antes de suspender el soporte, la plataforma envía notificaciones dentro de la aplicación. En esos avisos recomienda actualizar el sistema operativo. La advertencia aparece en varias ocasiones antes de la fecha límite.

Para verificar la versión del equipo, usted puede ingresar al apartado “Acerca del dispositivo” en Android o “Información” en iPhone.

¿Qué hacer si su celular está en la lista?

La primera recomendación es comprobar si el teléfono permite actualizar el sistema operativo. Si existe una versión compatible, el problema se resuelve con la instalación.

Si el equipo no admite nuevas actualizaciones, usted deberá migrar los chats y archivos a un dispositivo más reciente o adquirir un teléfono compatible.

WhatsApp aconseja realizar una copia de seguridad antes del 1.° de marzo. Esta acción permite conservar el historial de conversaciones y el contenido multimedia al cambiar de dispositivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.