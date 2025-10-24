WhatsApp: cómo poner cursiva, tachado, subrayado o negrita en la aplicación

Con símbolos simples, puede aplicar negrita, itálico, tachado y más formatos al texto de WhatsApp desde Android o iPhone.

En WhatsApp, los mensajes pueden destacarse con diferentes estilos de texto como negrita, itálico, tachado o monoespaciado . Estas funciones permiten dar énfasis a palabras o frases y también sirven para ordenar ideas con listas o mostrar fragmentos como si fueran código.

La formateo de texto se realiza con símbolos específicos que se colocan al principio y al final de la palabra o frase. También se puede aplicar al seleccionar el texto deseado y elegir el estilo desde el menú del sistema. Este recurso está disponible tanto en Android como en iPhone (iOS).

A continuación, se presenta una guía práctica con todos los formatos de texto disponibles en WhatsApp.

Formatos de texto disponibles en WhatsApp

Estos son los símbolos que deben usarse para modificar el estilo del mensaje. Puede copiarlos y pegarlos:

Negrita : *texto *

: *texto Itálico : _texto_

: _texto_ Tachado : ~texto~

: ~texto~ Negrita e itálico : *_texto_*

: *_texto_* Monoespaciado : `texto`

: `texto` Lista con viñetas : - Item

: - Item Lista numerada : 1. Item

: 1. Item Cita de bloque: > Texto

Cómo poner texto en itálico

Para inclinar el texto hacia la derecha:

Ingrese al chat y toque el símbolo de subrayado (_) antes de escribir. Escriba el mensaje y agregue otro subrayado (_) al final. También puede seleccionar el texto y elegir la opción “Itálico”.

Cómo tachar palabras en WhatsApp

Este formato aplica una línea sobre el texto para indicar correcciones, ironía o algo que ya no es válido.

En el teclado, seleccione el símbolo de virgulilla (~) antes de la palabra o frase. Escriba el contenido y finalice con otra virgulilla (~). Otra opción es seleccionar el texto y elegir “Tachado”.

Cómo escribir en negrita

Este formato resalta palabras para facilitar su lectura:

Escriba un asterisco (*) antes del texto. Agregue otro asterisco (*) al final. También puede seleccionar el texto y elegir “Negrito”.

Cómo escribir en monoespaciado

Cada carácter ocupa el mismo ancho. Se utiliza para instrucciones, datos técnicos o visualmente ordenados.

Escriba tres acentos graves seguidos (```) antes del texto. Repita los tres acentos graves al final. También puede seleccionar el texto, tocar “Más” y elegir “Monoespaciado”.

Cómo crear listas con viñetas

WhatsApp permite ordenar ideas con listas:

Escriba un guion (-) seguido de un espacio. Ingrese el primer elemento. Presione Enter para añadir más puntos.

Cómo crear listas numeradas

Para dar instrucciones o jerarquizar información:

Escriba el número, seguido de un punto (.) y un espacio. Agregue el texto correspondiente. Presione Enter para continuar la lista.

Cómo insertar citas de bloque

Este formato sirve para destacar partes de un mensaje extenso:

Toque el símbolo “mayor que” (>) y agregue un espacio. Escriba el contenido que desea resaltar.

¿Se puede cambiar la fuente de WhatsApp?

WhatsApp no permite modificar la fuente de forma nativa. Sin embargo, existen aplicaciones externas para Android que ofrecen esta opción. En iPhone no está disponible.

¿Pueden mezclarse varios formatos en un solo mensaje?

Sí. Puede combinar estilos como negrita e itálico colocando los símbolos correspondientes al inicio y al final de cada palabra o frase.

¿Se pueden aplicar estilos a frases completas?

Sí. Los formatos funcionan con varias palabras o frases enteras, siempre que los símbolos se coloquen antes de la primera letra y después de la última.

