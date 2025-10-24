Tecnología

WhatsApp: cómo poner cursiva, tachado, subrayado o negrita en la aplicación

Aprenda a aplicar formato de texto en WhatsApp con símbolos simples para destacar palabras y frases desde el celular

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Con símbolos simples, puede aplicar negrita, itálico, tachado y más formatos al texto de WhatsApp desde Android o iPhone.
Con símbolos simples, puede aplicar negrita, itálico, tachado y más formatos al texto de WhatsApp desde Android o iPhone. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsApp
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.