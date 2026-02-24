Tecnología

WhatsApp: cómo dejar de recibir mensajes sin bloquear a un contacto y sin que lo note

Existen funciones dentro de WhatsApp que reducen notificaciones y ocultan conversaciones sin recurrir al bloqueo directo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
WhatsApp ofrece opciones para limitar mensajes sin bloquear. Silenciar, archivar o restringir chats son alternativas efectivas.
WhatsApp ofrece opciones para limitar mensajes sin bloquear. Silenciar, archivar o restringir chats son alternativas efectivas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsApp
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.