WhatsApp: cómo dejar de recibir mensajes sin bloquear a un contacto y sin que lo note

WhatsApp ofrece opciones para limitar mensajes sin bloquear. Silenciar, archivar o restringir chats son alternativas efectivas.

Silenciar, archivar o restringir chats permite reducir el contacto en WhatsApp sin usar la opción de bloqueo. Estas funciones ayudan a mantener la privacidad y evitan alertas constantes, sin que la otra persona reciba una notificación.

La privacidad en WhatsApp es clave para quienes desean limitar interacciones sin cortar la comunicación de forma definitiva. Aunque bloquear es la medida más directa, existen alternativas dentro de la aplicación.

Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, el bloqueo es la única vía para impedir por completo la recepción de mensajes de un contacto. No obstante, se trata de una acción drástica. Si usted desea evitar notificaciones o mantener conversaciones fuera de la vista principal, puede optar por otras herramientas.

Silenciar chats para dejar de recibir notificaciones

La función de silenciar chats limita las notificaciones de mensajes y llamadas durante un periodo determinado. Así se reducen interrupciones y usted no recibe alertas cuando la persona escribe.

Para activarla:

Mantenga presionada la conversación que desea silenciar.

Pulse el ícono de la campana en el menú secundario.

Defina el tiempo de silencio: 8 horas, una semana o siempre.

El chat permanece activo, pero sin notificaciones visibles.

Archivar chats para ocultar conversaciones

La opción de archivar chats oculta la conversación de la lista principal. Esto permite mantener el contenido fuera de la pantalla inicial y disminuir distracciones.

Las conversaciones archivadas pasan a una carpeta ubicada en la parte superior de la aplicación.

Para archivar:

Mantenga presionado el chat o grupo.

Seleccione el ícono de carpeta con una flecha hacia abajo.

El sistema traslada la conversación a la carpeta oculta.

Restringir chats con seguridad adicional

La herramienta de restringir chats agrupa conversaciones en una carpeta llamada “chats restringidos”. El acceso requiere autenticación del dispositivo.

Para utilizarla:

Mantenga presionado el chat o grupo.

Pulse los tres puntos del menú.

Seleccione “Restringir chat”.

Ingrese el método de seguridad del teléfono, como huella digital o Face ID.

Esta función añade una capa de protección adicional.

Una ventaja común de estas opciones es que el contacto no recibe aviso de que fue silenciado, archivado o restringido.

¿Cuándo sí conviene bloquear un contacto?

El bloqueo resulta necesario cuando la seguridad o privacidad están en riesgo.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky señala que se recomienda bloquear en situaciones como:

Mensajes amenazantes o intimidantes.

Falta total de contacto previo o cambio de número telefónico.

Riesgo de ciberacoso.

Envío constante de información falsa o publicidad no deseada.

En estos casos, el bloqueo corta la comunicación directa dentro de la aplicación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.