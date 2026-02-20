WhatsApp activa historial en grupos: así puede enviar hasta 100 mensajes a nuevos integrantes

La nueva herramienta facilita que nuevos integrantes de grupos reciban mensajes previos sin capturas ni reenvíos.

WhatsApp incorporó una nueva función que permite compartir el historial reciente en chats grupales con personas que se integran después de iniciada la conversación. La herramienta busca ofrecer contexto sin necesidad de reenviar mensajes ni compartir capturas de pantalla.

La plataforma de mensajería anunció que esta opción facilita que los nuevos miembros comprendan los temas tratados antes de su ingreso. De esta forma se mantiene la continuidad del diálogo dentro del grupo.

La empresa informó en su blog oficial que la función responde a una de las solicitudes más frecuentes de los usuarios. El objetivo es permitir una actualización rápida y privada sobre los mensajes previos.

Cuando un administrador añade a un nuevo integrante, la aplicación muestra la opción de enviar el historial reciente. El administrador puede seleccionar desde 25 hasta 100 mensajes anteriores para compartirlos.

Una vez enviado el historial, todos los participantes del grupo pueden visualizar esos mensajes. La aplicación incorpora marcas de tiempo claras y datos del remitente original. Además, el contenido compartido se distingue de los mensajes regulares mediante un formato visual diferente.

La función puede desactivarse en cualquier momento desde los ajustes del grupo. La compañía indicó que la implementación se realiza de forma gradual para usuarios en todo el mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.