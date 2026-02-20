Tecnología

WhatsApp activa historial en grupos: así puede enviar hasta 100 mensajes a nuevos integrantes

La aplicación permite a administradores compartir entre 25 y 100 mensajes recientes para dar contexto a quienes ingresan a un grupo

Por Europa Press
La nueva herramienta facilita que nuevos integrantes de grupos reciban mensajes previos sin capturas ni reenvíos.
La nueva herramienta facilita que nuevos integrantes de grupos reciban mensajes previos sin capturas ni reenvíos. (WHATSAPP./WHATSAPP.)







