Tecnología

WhatsApp cambia de aspecto: qué es Liquid Glass y cómo saber si ya lo tiene en su celular

La nueva interfaz introduce transparencia, efectos visuales y cambios en botones y teclado. Su llegada es progresiva en iOS 26

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Por O Globo / Brasil / GDA
WhatsApp despliega Liquid Glass en iPhone. Revise la barra inferior para saber si ya tiene el cambio.
WhatsApp despliega Liquid Glass en iPhone. Revise la barra inferior para saber si ya tiene el cambio. (Canva Stock/Sketchify)







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