WhatsApp cambia de aspecto: qué es Liquid Glass y cómo saber si ya lo tiene en su celular

WhatsApp despliega Liquid Glass en iPhone. Revise la barra inferior para saber si ya tiene el cambio.

WhatsApp impulsa un cambio visual en iPhone al ampliar la llegada del diseño Liquid Glass a más usuarios, un ajuste que modifica la apariencia general de la aplicación y la adapta al estilo de iOS 26, según reportó el sitio especializado WABetaInfo.

La actualización corresponde a WhatsApp para iOS 26.14.76, versión que introduce compatibilidad con este nuevo lenguaje visual, aunque la función no está disponible para todos debido a que su despliegue avanza de forma gradual entre los usuarios.

¿Qué es Liquid Glass en WhatsApp?

El estilo Liquid Glass propone una interfaz más limpia y alineada con iOS 26, ya que WhatsApp adapta sus elementos para integrarse mejor con el sistema operativo mediante efectos visuales más modernos.

La interfaz incorpora transparencias y efectos en capas, lo que genera una apariencia similar al vidrio que refleja el contenido de fondo de forma sutil y funciona tanto en modo claro como en modo oscuro.

Este rediseño también alcanza WhatsApp Business, lo que permite mantener una experiencia visual consistente entre ambas aplicaciones.

La clave para saber si ya lo tiene

El principal indicador es la barra de navegación inferior, que presenta un cambio evidente cuando Liquid Glass está activo, ya que adquiere un efecto flotante con transparencia que deja ver el contenido detrás y se adapta al cambiar de pestañas.

Si esta barra no muestra ese estilo renovado tras actualizar la aplicación, significa que la función aún no está habilitada en su cuenta.

Botones, menús y teclado con nuevo diseño

El rediseño incluye botones interactivos con apariencia de vidrio esmerilado que responden con animaciones suaves, lo que aporta una sensación más refinada en la interacción dentro de la app.

El menú contextual adopta el mismo enfoque visual translúcido y refleja ligeramente el contenido de fondo, mientras que el teclado incorpora bordes más suaves y mayor transparencia para integrarse mejor con el sistema.

Implementación gradual y próximos cambios

WhatsApp distribuye esta función de forma progresiva con el fin de evaluar el rendimiento y la experiencia del usuario, lo que explica por qué no todos los usuarios reciben el cambio al mismo tiempo.

El desarrollo continúa activo y algunas secciones aún no adoptan completamente este diseño, por lo que la empresa prevé extender Liquid Glass a más funciones, incluido el reproductor de notas de voz en futuras actualizaciones.

Según la información de WABetaInfo, en las próximas semanas, el rediseño llegará a más usuarios con iOS 26 conforme avance el despliegue.