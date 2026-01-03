Tecnología

Cómo desactivar fácilmente el diseño Liquid Glass en iPhone

El efecto visual incluido en iOS 26 generó confusión entre usuarios y cuestionamientos por consumo de batería. Apple activó opciones para reducirlo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El diseño Liquid Glass de iOS 26 generó críticas por consumo de batería y legibilidad. Apple activó funciones para reducir el efecto visual en el iPhone.
El diseño Liquid Glass de iOS 26 generó críticas por consumo de batería y legibilidad. Apple activó funciones para reducir el efecto visual en el iPhone. (Apple.com/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaiPhoneApple
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.