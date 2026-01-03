Cómo desactivar fácilmente el diseño Liquid Glass en iPhone

El diseño Liquid Glass de iOS 26 generó críticas por consumo de batería y legibilidad. Apple activó funciones para reducir el efecto visual en el iPhone.

El año pasado, Apple lanzó iOS 26, una actualización que incorporó nuevas funciones y efectos visuales en el iPhone. Uno de los cambios más notorios fue el diseño Liquid Glass, una interfaz translúcida que modificó botones, centro de control y pantalla de bloqueo.

Aunque la propuesta buscó modernizar el sistema, el efecto resultó confuso para muchos usuarios. En redes sociales surgieron reportes sobre problemas de legibilidad y un mayor consumo de batería, atribuido a las animaciones y a fondos dinámicos como las llamadas escenas espaciales.

Ante estas reacciones, Apple habilitó ajustes para reducir el impacto visual del diseño sin eliminar por completo la nueva interfaz.

¿Qué es el diseño Liquid Glass en iPhone?

El Liquid Glass llegó con iOS 26 y es compatible con modelos iPhone 11 en adelante. Este diseño se activó de forma predeterminada y también se integró en toda la serie del iPhone 17.

La interfaz presentó botones translúcidos, un centro de control con efecto de vidrio y un reloj con apariencia cristalina en la pantalla de bloqueo. Apple describió el material como dinámico y adaptable a entornos claros y oscuros, con el objetivo de ofrecer una experiencia fluida y ligera.

Con el paso de las semanas, usuarios de modelos más antiguos reportaron dificultades para leer textos y un rendimiento energético inferior. Estas quejas llevaron a la compañía a introducir ajustes correctivos en versiones posteriores del sistema.

Ajustes de Apple para reducir el efecto Liquid Glass

En iOS 26.1, Apple incorporó una función que permite acercar la apariencia al diseño anterior, sin regresar por completo a la interfaz previa. La opción prioriza un mayor contraste para mejorar la lectura en pantalla.

Más adelante, con iOS 26.2, la herramienta quedó disponible para todos los dispositivos compatibles, lo que amplió las alternativas para quienes prefieren un estilo más clásico.

Cómo quitar o reducir el efecto Liquid Glass en iPhone

Para aplicar estos cambios, primero es necesario verificar que el dispositivo cuente con iOS 26.2 o superior.

Primer método: opción Teñido

Ingrese a Configuración .

. Seleccione Pantalla y brillo .

. Busque el apartado Liquid Glass .

. Toque la opción Teñido.

Este ajuste aumenta el contraste de colores en botones y en el centro de control, lo que facilita la lectura.

Segundo método: reducir transparencia

Ingrese a Configuración .

. Acceda a Accesibilidad .

. Seleccione Pantalla y tamaño de texto .

. Active Reducir transparencia.

Con esta alternativa, los botones adquieren un tono ligeramente más oscuro, con un efecto visual más sutil.

El diseño Liquid Glass sorprendió al público por su propuesta estética. Sin embargo, otro grupo de usuarios optó por interfaces más tradicionales, ahora posibles gracias a estos ajustes del sistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.