Tecnología

WhatsApp borrará sus chats apenas los lean: así funciona la nueva opción de privacidad

La nueva función ‘después de leer’ permitirá que los mensajes desaparezcan en solo 15 minutos, con el fin de proteger la privacidad de los usuarios

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Por Europa Press
La plataforma WhatsApp prueba en su versión beta una herramienta para eliminar mensajes leídos. Esta opción complementa los actuales chats temporales de la aplicación.
La plataforma WhatsApp prueba en su versión beta una herramienta para eliminar mensajes leídos. Esta opción complementa los actuales chats temporales de la aplicación. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Ivan S de Pexels)







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