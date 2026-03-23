WhatsApp borrará sus chats apenas los lean: así funciona la nueva opción de privacidad

La plataforma WhatsApp prueba en su versión beta una herramienta para eliminar mensajes leídos. Esta opción complementa los actuales chats temporales de la aplicación.

La plataforma de mensajería WhatsApp desarrolla una función para que sus mensajes temporales desaparezcan de forma automática inmediatamente después de su lectura. Esta herramienta busca elevar los niveles de privacidad dentro de las conversaciones de los usuarios.

Actualmente, los mensajes temporales permiten configurar los chats para que el contenido se elimine en periodos fijos de 24 horas, siete días o 90 días. La aplicación también ofrece la opción de enviar fotos y video de visualización única para archivos individuales, los cuales desaparecen una vez que el receptor los abre.

El portal especializado WABetainfo informó que la compañía planea integrar esta capacidad a los mensajes temporales. Según el sitio, la nueva opción permitirá elegir que los contenidos de una conversación se eliminen luego de leerlos.

Al seleccionar la alternativa de ‘después de leer’, los mensajes se borrarán de forma automática 15 minutos después de su lectura. En caso de que el destinatario no abra el mensaje, este desaparecerá tras cumplirse 24 horas.

Esta novedad apareció en la aplicación beta para Android 2.26.12.2. La función se mantiene en etapa de desarrollo y la intención es que llegue a los usuarios en una próxima actualización del servicio.