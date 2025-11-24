Tecnología

WhatsApp activa las ‘Notas’: así se usan los mensajes estilo MSN Messenger

La nueva herramienta permite compartir frases visibles en el perfil y en la parte superior de los chats, con opciones de privacidad y duración ajustable

Por O Globo / Brasil / GDA
WhatsApp lanza las Notas: frases cortas visibles en perfiles y chats, con opciones de privacidad y duración configurable.
(WhatsApp/Meta)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

