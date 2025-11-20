Tecnología

Un fallo en WhatsApp dejó expuestos 3.500 millones de números de teléfono: esto fue lo que pasó

Una función diseñada para conectar contactos fue utilizada para confirmar millones de cuentas en la app de mensajería.

Por Europa Press
Investigadores descubrieron una vulnerabilidad en WhatsApp que expuso datos de 3.500 millones de cuentas activas.
Investigadores descubrieron una vulnerabilidad en WhatsApp que expuso datos de 3.500 millones de cuentas activas.







