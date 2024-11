PlayStation prepara su regreso a las consolas portátiles: Lo que se sabe

Sony comenzó a desarrollar una nueva consola portátil, un movimiento estratégico para competir en el mercado donde Nintendo tiene una posición dominante, especialmente con su consola híbrida, la Nintendo Switch. Según fuentes citadas por Bloomberg, este dispositivo se encuentra en una fase inicial de desarrollo y su lanzamiento aún está a años de concretarse.

Después de más de una década sin presencia en el sector, Sony parece estar evaluando su retorno. Sus anteriores apuestas, la PSP (2004) y la PS Vita (2011), dejaron el mercado hace años. Desde entonces, la compañía centró sus esfuerzos en consolas de sobremesa como la PlayStation 4 y PlayStation 5.

Sin embargo, Nintendo capitalizó el espacio portátil con su Nintendo Switch, logrando consolidar un nicho que Sony dejó atrás. Este nuevo proyecto podría ser la respuesta de la empresa para retomar parte de ese mercado.

¿Qué se sabe del proyecto del PlayStation Portatil?

Aunque los detalles son escasos, se conoce que la consola está en una etapa muy temprana de desarrollo, y no se descarta que Sony decida no lanzarla finalmente. Por ahora, la compañía cuenta con el PS Portal, un dispositivo que permite continuar partidas de PS5 de forma remota, aunque no ofrece funciones completas de juego en la nube.

Recientemente, Sony inició pruebas para el streaming de juegos de PS5 sin conexión directa a la consola, una posible señal de su interés en la tecnología de juego en la nube.

El mercado evolucionó significativamente con el ingreso de nuevos competidores como Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally y Steam Deck. Estos dispositivos, impulsados por servicios de streaming, están configurando una nueva era en el segmento de consolas portátiles.

Sony deberá diseñar una propuesta innovadora si busca posicionarse nuevamente en este competitivo sector.

