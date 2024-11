Sony lanzará PS5 Pro con más de 50 juegos optimizados

El 7 de noviembre, Sony lanzará al mercado la PS5 Pro, una versión de su consola con mejoras gráficas y de rendimiento que promete llevar la experiencia de juego a un nivel superior. Esta nueva consola incluye tecnologías avanzadas como trazado de rayos y la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ofreciendo una resolución 4K potenciada por inteligencia artificial y tasas de fotogramas de hasta 120 Hz en televisores compatibles.

Juegos que aprovecharán al máximo la PS5 Pro

Sony ya publicó una lista de más de 50 juegos que estarán optimizados para la PS5 Pro desde su lanzamiento. Entre los títulos destacados se encuentran clásicos recientes y nuevos lanzamientos como:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Demon’s Souls Remake

Marvel’s Spider-Man 2

Final Fantasy VII Rebirth

God of War: Ragnarök

Resident Evil 4

Star Wars: Jedi Survivor

La lista incluye tanto juegos de aventura como de deportes y estrategia, asegurando opciones para distintos tipos de jugadores.

Más detalles sobre el PS5 Pro

La PS5 Pro costará $699,99 y se posiciona como la consola más potente de Sony hasta la fecha. La compañía apuesta por mejoras sustanciales en los gráficos y una experiencia inmersiva sin precedentes. La lista completa incluye también títulos populares como Fortnite, Hogwarts Legacy, NBA2K 25, y The Last of Us Part II Remastered. En total, más de 50 videojuegos estarán disponibles con optimización para la PS5 Pro, y se espera que otros se sumen en los meses siguientes.

Lista completa de juegos optimizados para la PS5 Pro

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.