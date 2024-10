Microsoft lanza tres títulos de Call of Duty en Xbox Cloud Gaming

Microsoft anunció la llegada de tres importantes entregas de la saga Call of Duty a su servicio de videojuegos en la nube, Xbox Cloud Gaming (Beta). A partir del viernes 25 de octubre, los jugadores podrán disfrutar de Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone mediante este servicio.

El anuncio de Call of Duty: Black Ops 6 ya se había realizado durante el Xbox Games Showcase 2024, cuando Microsoft confirmó su lanzamiento oficial para el 25 de octubre. Además, los suscriptores de Game Pass podrán jugarlo desde el primer día.

Ahora, además de este nuevo título, Microsoft permitirá a los usuarios de Xbox Cloud Gaming acceder también a Call of Duty: Modern Warfare III y Call of Duty: Warzone a partir del mismo día. Sin embargo, estas dos entregas solo estarán disponibles para los miembros de Game Pass Ultimate.

Esta es la primera vez que los títulos de la popular franquicia bélica estarán disponibles a través del servicio de videojuegos en la nube de Xbox. Esto significa que los jugadores podrán disfrutar de las misiones y combates de Call of Duty en dispositivos compatibles como móviles iOS y Android, televisores Samsung y Amazon Fire TV, dispositivos Meta Quest de realidad virtual, además de las consolas Xbox y el PC.

Ashley McKissick, vicepresidenta corporativa de Experiencias y plataformas de juegos, calificó esta integración como “una novedad para la franquicia Call of Duty y una victoria para la comunidad”.

