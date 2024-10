La nueva sorpresa de Nintendo: Despertador con sonidos de Super Mario y Zelda

Nintendo lanzará un despertador interactivo en 2025, llamado Nintendo Sound Clock: Alarmo, con características innovadoras como un sensor de movimiento y la posibilidad de personalizar la experiencia de despertar con sonidos de populares videojuegos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

El dispositivo permite posponer la alarma al moverse o desactivarla al levantarse de la cama. Además, registra los hábitos de sueño detectando movimientos durante la noche. Los usuarios pueden elegir entre un modo enérgico, donde el volumen aumenta progresivamente si no se levantan, o un modo suave, con una intensidad constante. También cuenta con un modo tradicional en el que se debe presionar un botón para retrasar la alarma.

El despertador incluye la opción Sonidos plácidos, que reproduce melodías relajantes para ayudar a conciliar el sueño. Los usuarios pueden despertar con sonidos de 35 escenas inspiradas en videojuegos como Splatoon 3 y Ring Fit Adventure. Además, es posible descargar más escenas, como las de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons, vinculando una cuenta de Nintendo.

El Nintendo Sound Clock: Alarmo estará disponible en tiendas a partir de enero de 2025, con preventa exclusiva para suscriptores de Nintendo Switch Online desde esta semana en My Nintendo Store.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.