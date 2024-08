Amazon Games desarrollará juegos para la futura Nintendo Switch

Amazon Games, la división de videojuegos de Amazon, confirmó su intención de desarrollar videojuegos tanto para la actual consola Nintendo Switch como para su futura generación. Sin embargo, la compañía prefiere esperar a que la nueva consola esté completamente lista antes de lanzar sus juegos, con el fin de garantizar un rendimiento óptimo.

Esta división, que incluye la plataforma de juego en la nube Prime Gaming y títulos propios como Throne and Liberty, New World, Lost Ark, King of Meat y Blue Protocol, ya amplió su catálogo a otras plataformas después de su inicio en PC.

Christoph Hartmann, director ejecutivo de Amazon Games, reafirmó el compromiso de la empresa con Nintendo durante una entrevista con IGN, donde destacó que la actual Nintendo Switch es “un producto fantástico”. Además, confirmó que Amazon Games está planeando desarrollar juegos para la próxima generación de esta consola, cuyo lanzamiento se espera para el próximo año.

No obstante, Hartmann instó a la paciencia respecto a la nueva consola: “Sí, obviamente planeamos desarrollar juegos para ella y no puedo esperar a que salga. Prefiero que esperen un año y la tengan perfecta a que se apresuren a sacarla al mercado y que todos nos quejemos de que no funciona bien”.

Hartmann también comentó sobre las estrategias de desarrollo actuales, mencionando que “la mayoría de los desarrolladores que no son de Nintendo no están haciendo exclusivamente títulos para Switch”, sino que estos forman parte de una cartera más amplia de plataformas.

