¿Vale la pena el cambio? Todo lo que traen los AirPods Max 2

Los AirPods Max 2 mejoran la cancelación de ruido y suman funciones inteligentes como aislamiento de voz y audio adaptativo por un precio de $549.

Apple anunció hoy el lanzamiento de los nuevos AirPods Max 2. Según un comunicado de la empresa, estos auriculares incorporan el chip H2. Este componente permite una cancelación activa de ruido hasta 1,5 veces más efectiva respecto a la versión anterior. Se percibirá un sonido más limpio en entornos con motores o trenes.

El fabricante informó que el nuevo modelo estrena herramientas de inteligencia artificial que facilitan la vida del usuario. Por ejemplo, los audífonos ahora pueden traducir conversaciones en tiempo real o ajustar el sonido de forma automática según el ruido externo.

Eric Treski, director de Marketing de Producto de Audio de Apple, explicó que gracias a esta tecnología los auriculares ofrecen una experiencia de escucha superior durante todo el día.

Tecnología y calidad acústica

La empresa introdujo un nuevo amplificador de alto rango dinámico. Treski señaló que la calidad del sonido es notablemente limpia, rica y con detalles acústicos. El directivo añadió que, al combinar esto con el Audio Espacial Personalizado, los dispositivos ofrecen una experiencia profundamente inmersiva.

Gracias al cable USB-C incluido, el dispositivo permite escuchar música con la máxima fidelidad de sonido. Esta conexión digital ofrece una alta resolución técnica de 48 kHz.

Apple indicó que los músicos y creadores aprovechan la rapidez del equipo para trabajar de forma profesional en sus aplicaciones.

Funciones inteligentes para el día a día

La Conciencia de Conversación baja el volumen automáticamente cuando se empieza a hablar. El Aislamiento de Voz prioriza la palabra durante las llamadas telefónicas.

Apple también integró las Interacciones de Siri. Se responde a los anuncios del asistente con solo asentar o negar con la cabeza.

Herramientas adicionales y sostenibilidad

El modelo integra otras funciones que optimizan el uso cotidiano y el compromiso con el medio ambiente:

Mando de cámara: La Corona Digital de los auriculares permite capturar fotos o controlar la grabación de contenido de forma remota.

La Corona Digital de los auriculares permite capturar fotos o controlar la grabación de contenido de forma remota. Volumen Personalizado: La tecnología aprende las preferencias auditivas del usuario a lo largo del tiempo para ajustar la experiencia automáticamente.

La tecnología aprende las preferencias auditivas del usuario a lo largo del tiempo para ajustar la experiencia automáticamente. Compromiso ambiental: La firma detalló que los imanes utilizan elementos de tierras raras reciclados al 100% y el embalaje de papel es totalmente fibrado para facilitar su reciclaje.

Los AirPods Max 2 estarán disponibles para pedido a partir del miércoles 25 de marzo en Estados Unidos y otros 30 países. El costo inicial es de $549. Se podrá elegir entre colores como dorado, naranja, morado y azul. La disponibilidad en tiendas físicas inicia a principios del mes que viene.