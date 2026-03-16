Tecnología

¿Vale la pena el cambio? Todo lo que traen los AirPods Max 2

Apple lanza sus auriculares de lujo con chip H2, cancelación de ruido superior, traducción en vivo y sonido profesional mediante conexión USB-C

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Por Marianela Arias Vilchez
Los AirPods Max 2 mejoran la cancelación de ruido y suman funciones inteligentes como aislamiento de voz y audio adaptativo por un precio de $549.
Los AirPods Max 2 mejoran la cancelación de ruido y suman funciones inteligentes como aislamiento de voz y audio adaptativo por un precio de $549. (Apple/Apple)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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