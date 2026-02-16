Tecnología

iOS 27 marcará un antes y un después en iPhone: Apple apuesta por una limpieza profunda para mejorar batería y rendimiento

Apple prepara iOS 27 con una limpieza profunda del sistema del iPhone para mejorar eficiencia y batería. También trabaja en nuevas funciones de inteligencia artificial para Siri

Por Europa Press
Apple rediseñó iOS 26 con funciones para traducir, filtrar llamadas, ahorrar batería y crear Genmojis personalizados.
iOS 27 apostará por una reestructuración interna del sistema y mejoras en inteligencia artificial con foco en eficiencia. (Apple/Apple)







