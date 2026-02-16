iOS 27 marcará un antes y un después en iPhone: Apple apuesta por una limpieza profunda para mejorar batería y rendimiento

iOS 27 apostará por una reestructuración interna del sistema y mejoras en inteligencia artificial con foco en eficiencia.

Apple prepara iOS 27 con una reestructuración interna del sistema operativo del iPhone que promete mayor eficiencia y más duración de batería. La compañía trabaja en una actualización centrada en el rendimiento y la simplificación del software, tras una versión anterior enfocada en diseño e inteligencia artificial.

La próxima versión de su sistema móvil supondrá un reinicio técnico. El objetivo es corregir errores internos y optimizar el funcionamiento general del iPhone.

Según información adelantada por el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín Power On, iOS 27 incluirá una “limpieza” del sistema. El proceso abarcará la eliminación de fragmentos de código antiguo, la reescritura de funciones y la actualización de aplicaciones.

Este ajuste permitirá un sistema operativo más ágil y con mayor capacidad de respuesta.

Gurman indicó que Apple espera que los cambios en el código subyacente generen mejoras de eficiencia. Esa optimización impactará en una mayor duración de batería para los usuarios.

La actualización de iOS 26 priorizó cambios visuales y nuevas funciones de inteligencia artificial. En contraste, iOS 27 se centrará en aspectos técnicos internos. La intención es simplificar la estructura del sistema para facilitar futuras actualizaciones.

Apple ya ejecutó una estrategia similar en el pasado. En 2009 lanzó Snow Leopard para Mac. Ese sistema buscó mejorar calidad y rendimiento mediante una remodelación integral.

Siri y la inteligencia artificial siguen en desarrollo

Además del reinicio del sistema, Apple trabaja en mejoras relacionadas con la inteligencia artificial. La compañía se encuentra por detrás de algunos competidores en este campo.

El desarrollo de nuevas funciones para Siri continúa. Esas herramientas se retrasarán al menos hasta iOS 26.5 y iOS 27.

Gurman señaló que tiene sentido que Apple dedique más tiempo a perfeccionar estas funciones. Sin embargo, advirtió que para su lanzamiento otros competidores como OpenAI podrían haber avanzado aún más.

Apple celebrará el próximo 4 de marzo un evento de presentación de producto. En esa cita se espera que la empresa revele las primeras funciones de la renovación de Siri.

También se anticipa el anuncio de un acuerdo de colaboración con Google. La inteligencia artificial de esa compañía impulsaría el asistente digital.

iOS 26 ya domina en los iPhone recientes

De acuerdo con datos de Apple citados por Gurman, iOS 26 se encuentra instalado en el 74% de todos los iPhone lanzados en los últimos cuatro años.

Ese nivel de adopción refleja la rápida actualización del ecosistema de la marca. Ahora la expectativa se centra en los cambios estructurales que traerá iOS 27.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.