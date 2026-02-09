Economía

Apple próximo a lanzar el iPhone 17e con mejores características. Este es el precio estimado

Apple renovará su iPhone más barato con el lanzamiento del iPhone 17e, que incorporará el mismo procesador del iPhone 17 y conservará el precio del modelo anterior.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Vista frontal y posterior de un iPhone de Apple, imagen de referencia del iPhone 17e, el modelo más asequible que llegará con procesador A19 y carga inalámbrica MagSafe.
Apple lanzará en las próximas semanas el iPhone 17e, su modelo más asequible, que llegará con procesador A19, compatibilidad con carga inalámbrica MagSafe y sin aumento de precio respecto al iPhone 16e. (Europa Press /Europa Press)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
iPhoneAppleiPhone 17e
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.