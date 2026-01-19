Tecnología

Chrome para iPhone permitirá importar datos de Safari sin usar computadora

La nueva versión de Chrome para iOS facilitará la migración de datos desde Safari sin usar computadora y con un proceso guiado desde el celular

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Chrome 145 permitirá pasar datos de Safari a Chrome en iPhone de forma directa, segura y sin necesidad de una computadora.
Chrome 145 permitirá pasar datos de Safari a Chrome en iPhone de forma directa, segura y sin necesidad de una computadora. (GOOGLE/GOOGLE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaChromeiPhoneApple
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.