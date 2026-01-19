Chrome para iPhone permitirá importar datos de Safari sin usar computadora

Chrome 145 permitirá pasar datos de Safari a Chrome en iPhone de forma directa, segura y sin necesidad de una computadora.

Chrome para iPhone incorporará una función que permitirá importar los datos de Safari directamente desde el teléfono, sin necesidad de usar una computadora. La novedad llegará con la versión 145 del navegador de Google y facilitará el cambio entre navegadores en dispositivos Apple.

La herramienta apareció en la versión beta más reciente de Chrome para iOS y su lanzamiento general se dará con la versión estable 145. El hallazgo lo reportó el portal especializado The Mac Observer, que detectó la función antes de su anuncio oficial.

Con esta actualización, los usuarios de iPhone podrán migrar información clave de Safari a Chrome de forma directa. El proceso incluirá contraseñas, números de tarjetas guardados, marcapáginas y el historial de navegación, sin pasos intermedios desde una computadora.

La transferencia se realizará desde Chrome para iPhone mediante un procedimiento guiado. El usuario deberá seleccionar la opción Exportar, elegir los datos que desea conservar y generar una copia de seguridad comprimida. Ese archivo se descargará en el dispositivo y, al seleccionarlo, se completará la importación en Chrome.

Una vez finalizado el proceso, Chrome ofrecerá la posibilidad de eliminar de inmediato el archivo generado. Esta opción buscará proteger la privacidad de la información importada y reducir riesgos asociados al almacenamiento temporal de datos sensibles.

Hasta ahora, la transferencia de datos de Safari a Chrome solo era posible mediante la versión de escritorio del navegador, lo que obligaba a usar una computadora como paso intermedio. Con la llegada de Chrome 145, ese requisito desaparecerá para los usuarios de iPhone.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.