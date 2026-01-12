Tecnología

Google Chrome puede estar drenando la batería de su celular Android: así puede reducir el consumo

Procesos en segundo plano, sincronización y precarga de páginas explican el alto consumo de batería del navegador en Android

Por O Globo / Brasil / GDA
El navegador Chrome ejecuta tareas ocultas que reducen la batería. Ajustes simples permiten disminuir el consumo diario de energía.
El navegador Chrome ejecuta tareas ocultas que reducen la batería. Ajustes simples permiten disminuir el consumo diario de energía.







