Google Chrome puede estar drenando la batería de su celular Android: así puede reducir el consumo

El navegador Chrome ejecuta tareas ocultas que reducen la batería. Ajustes simples permiten disminuir el consumo diario de energía.

Si la batería del celular Android se agota con rapidez, el navegador Google Chrome figura entre los posibles responsables. La aplicación mantiene procesos activos en segundo plano como sincronización, precarga de páginas, sugerencias de búsqueda y notificaciones.

Estas tareas, acumuladas durante el día, generan un gasto relevante de energía y, según pruebas citadas en el artículo base, pueden representar hasta un 13% de la carga en 24 horas.

La buena noticia es que usted puede reducir el consumo sin dejar de usar Chrome. El ajuste se realiza desde el propio navegador y desde la configuración del sistema.

Cómo reducir el consumo de batería de Google Chrome

1. Desactivar datos en segundo plano en Android

El sistema Android permite limitar el uso de datos cuando la aplicación no está en pantalla.

Ingrese a Configuraciones .

. Toque Aplicaciones y seleccione Chrome .

y seleccione . Entre en Datos móviles .

. Desactive Permitir uso de datos en segundo plano.

2. Desactivar la precarga de páginas en Chrome

La precarga acelera la navegación, pero aumenta el gasto energético.

Abra Chrome .

. Toque los tres puntos en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Ingrese a Configuraciones y luego a Privacidad y seguridad .

y luego a . Seleccione Páginas precargadas .

. Marque la opción Sin precarga.

3. Reducir las sugerencias de búsqueda

Las sugerencias generan consultas constantes a los servidores.

En Configuraciones de Chrome , ingrese a Servicios de Google .

, ingrese a . Desactive Mejorar las sugerencias de búsqueda.

4. Controlar las notificaciones de sitios web

Las notificaciones mantienen conexiones activas en segundo plano.

Desde Configuraciones del Chrome , toque Notificaciones .

, toque . Ingrese a Configurar en Chrome .

. Active Cerrar todas las solicitudes.

5. Limitar la sincronización entre dispositivos

La sincronización continua consume datos y batería.

En la pantalla principal de Configuraciones del Chrome , toque su nombre de usuario .

, toque su . Desactive los elementos que no desea sincronizar.

Por qué Google Chrome consume más batería en Android

El alto consumo de batería de Chrome se explica porque el navegador continúa ejecutándose aun cuando no está abierto. Mantiene conexiones para sincronizar historial, marcadores y cookies, además de revisar notificaciones de sitios y sugerencias de búsqueda.

Otro factor clave es la precarga de páginas, que anticipa contenidos antes de que usted toque un enlace. Esta función acelera la experiencia, pero requiere uso constante de red y procesamiento.

A esto se suman funciones como reproducción automática de videos y tendencias de búsqueda, que demandan actividad permanente del procesador y tráfico de datos.

