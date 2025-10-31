Tecnología

Estos 6 ajustes del Android podrían estar exponiendo sus datos personales

Android incluye funciones activadas por defecto que podrían poner en riesgo su privacidad. Aprenda a desactivarlas paso a paso

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Ajustes predeterminados en Android podrían comprometer su seguridad. Revise y desactive estas 6 funciones desde la configuración.
Ajustes predeterminados en Android podrían comprometer su seguridad. Revise y desactive estas 6 funciones desde la configuración. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAndroid
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.