Estos 6 ajustes del Android podrían estar exponiendo sus datos personales

Ajustes predeterminados en Android podrían comprometer su seguridad. Revise y desactive estas 6 funciones desde la configuración.

Una serie de configuraciones predeterminadas en Android permite que aplicaciones accedan a sus datos, rastreen su ubicación, muestren contraseñas o incluso instalen otros programas sin que usted lo autorice claramente.

Estos ajustes, aunque pensados para facilitar el uso del sistema, también pueden representar riesgos para su seguridad.

A continuación se explican seis funciones activas en Android que podrían comprometer sus datos y cómo puede deshabilitarlas de forma sencilla.

1. Publicidad personalizada

El sistema operativo Android utiliza un identificador único para mostrarle anuncios según sus búsquedas y comportamiento. Esto explica por qué, tras buscar algo en el navegador, usted ve publicidad relacionada.

Aunque no es posible eliminar por completo los anuncios, sí puede impedir que estos se basen en su actividad. Para hacerlo, entre a Configuración > Seguridad y privacidad > Más configuración de privacidad > Anuncios, y seleccione la opción “Eliminar el ID de publicidad”.

2. Desactive la recolección de datos de uso y diagnóstico

Android envía a Google información sobre el uso del dispositivo mediante la opción llamada “Uso y diagnóstico”, activa por defecto. Según la compañía, este reporte ayuda a detectar y corregir errores del sistema. Sin embargo, no se especifica con claridad qué tipo de datos se recopilan.

Para deshabilitar esta opción, acceda a Configuración > Seguridad y privacidad > Más configuración de privacidad > Uso y diagnóstico, y desmarque la casilla correspondiente.

3. Controle las aplicaciones con acceso a sus permisos

Algunas aplicaciones solicitan permisos innecesarios para su funcionamiento. Por ejemplo, un editor de fotos no necesita acceso a su ubicación o contactos. Para revisar esto, vaya a Configuración > Seguridad y privacidad > Permisos usados en los últimos 7 días.

Revise los permisos utilizados y, si detecta que una aplicación tiene acceso injustificado, revoque el permiso de inmediato.

4. Impida la instalación de aplicaciones desconocidas

Android permite la instalación de aplicaciones de terceros fuera de Google Play, lo que representa un riesgo si se descarga software desde fuentes no seguras.

Para evitar instalaciones no autorizadas, vaya a Configuración > Aplicaciones > Acceso especial > Instalar aplicaciones desconocidas. En esa sección, desactive todos los permisos otorgados a otras apps.

5. Oculte las contraseñas mientras las escribe

Android puede mostrar los caracteres de una contraseña a medida que usted la digita. Aunque esto puede ayudarle a escribirlas correctamente, también las expone a terceros.

Para mantener sus credenciales protegidas, entre a Configuración > Seguridad y privacidad > Más configuración de seguridad, y desactive la opción “Tornar contraseñas visibles”.

6. No otorgue permisos de administrador a apps innecesarias

Algunos programas requieren permisos de administrador para funciones específicas, pero si una app maliciosa accede a este privilegio, puede tomar el control completo del dispositivo.

Para revisar cuáles aplicaciones tienen este tipo de acceso, vaya a Configuración > Seguridad y privacidad > Más configuración de seguridad > Aplicaciones de administrador del dispositivo. En esa sección, retire el permiso a cualquier app que no sea esencial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.