Esta función en su Android podría estar haciendo más lento su celular: así puede desactivarla

Si su celular Android va lento, esta función de animaciones puede ser la causa. Aquí le mostramos cómo desactivarla en pocos pasos.

Si su celular Android presenta lentitud, no siempre significa que necesita cambiarlo por uno más nuevo. En muchos casos, el problema está relacionado con una configuración activada por defecto en el sistema: las animaciones del sistema.

Estas animaciones tienen un fin estético. Hacen que al abrir, cerrar o cambiar entre aplicaciones, el teléfono muestre transiciones visuales más atractivas. También modifican el tamaño de los íconos y embellecen la tipografía del sistema.

Sin embargo, al ejecutar estas transiciones, el celular realiza un esfuerzo adicional. Esto puede ralentizar el procesador, saturar la memoria RAM y afectar la duración de la batería. La situación empeora en dispositivos antiguos o que no tienen el sistema operativo actualizado.

Por esa razón, desactivar las animaciones podría mejorar el rendimiento general del equipo.

¿Cómo desactivar las animaciones del sistema en Android?

Hay dos métodos disponibles para eliminar estas animaciones. Ambos se realizan desde la configuración del teléfono.

Primer método:

Ingrese al menú “Ajustes” del celular. Entre en el apartado “Acerca del dispositivo”. Pulse varias veces sobre la opción “Número de compilación” hasta que se activen las “Opciones de desarrollador”. Regrese al menú “Ajustes” y localice las “Opciones de desarrollador” (puede estar dentro de la sección “Sistema”). Ubique y desactive estas tres opciones: Escala de animación de ventana Escala de transición Escala de duración de animación

Segundo método:

Ingrese a “Ajustes” Abra la sección “Accesibilidad” Busque el apartado de visualización o pantalla Active la opción “Quitar animaciones” o “Eliminar animaciones”

Con estos pasos, su celular puede responder más rápido a las acciones que usted realiza.

¿Es obligatorio desactivar las animaciones?

No. Esta función no representa un riesgo para el sistema. Sin embargo, si usted nota que su celular responde lentamente o que la batería se descarga más rápido de lo habitual, desactivar las animaciones puede ser una solución efectiva sin necesidad de invertir en un nuevo equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.