Tecnología

¿Por qué debería apagar el WiFi de su celular cuando sale de casa?

Mantener el WiFi encendido al salir de casa puede ser un riesgo invisible para su celular. Descubra qué efectos tiene y cómo evitarlos con un simple ajuste

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
La batería se agota más rápido y se expone a redes abiertas si no apaga el wifi al salir de su vivienda.
La batería se agota más rápido y se expone a redes abiertas si no apaga el WiFi al salir de su vivienda. (Canva/Canva)







