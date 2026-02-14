Uno de cada cuatro celulares activos es iPhone: Apple se impone a Samsung

El 25% de los smartphones activos en el mundo es iPhone. Apple y Samsung concentran el 44% del mercado global.

Apple consolida su liderazgo en el mercado mundial de teléfonos inteligentes. Uno de cada cuatro smartphones activos en el planeta es un iPhone, según datos de 2025 divulgados por la firma Counterpoint Research.

El informe señala que la base instalada global de smartphones activos creció 2% durante el último año. Ocho fabricantes superan los 200 millones de dispositivos activos cada uno. En conjunto representan más del 80% del total mundial.

La base instalada activa mide la competitividad a largo plazo. Incluye factores como la longevidad del teléfono, la retención de usuarios y la fidelidad al ecosistema. Refleja el impacto acumulado de años de ventas y no solo los envíos recientes.

Dentro de ese grupo, Apple destaca con cerca del 25% del total de smartphones activos. Esto significa que uno de cada cuatro teléfonos en uso es un iPhone.

Además, durante el último año Apple añadió más dispositivos nuevos a la base instalada global que los otros siete principales fabricantes de equipos originales juntos.

Samsung mantiene una posición cercana

Samsung ocupa el segundo lugar con aproximadamente una quinta parte de la base instalada activa global.

Tanto Apple como Samsung superaron los 1.000 millones de dispositivos activos al cierre de 2025. Este hito refleja su capacidad de retener usuarios en el tiempo.

El director de investigación de Counterpoint Research, Tarun Pathak, indicó que estos resultados responden a un posicionamiento premium y a ecosistemas sólidos que impulsan la fidelización a largo plazo.

En conjunto, Apple y Samsung concentran el 44% de la base instalada activa mundial.

El informe añade que la lealtad de los usuarios se apoya en estructuras duraderas, soporte de software ampliado, ecosistemas integrados y alto valor de reventa. Estos factores prolongan la vida útil de los dispositivos. También favorecen que pasen por varios propietarios y refuercen el liderazgo en retención.

Xiaomi, OPPO, vivo y Honor ganan terreno

Más allá de los dos líderes, otras marcas amplían su presencia. Xiaomi supera el 10% de la base instalada global. OPPO, junto con OnePlus, y vivo rondan el 10% cada una.

Estas compañías combinan dispositivos asequibles y modelos premium. También fortalecen sus ecosistemas para ofrecer funciones competitivas.

Honor ingresó al grupo de los ocho fabricantes con más de 200 millones de smartphones activos. Motorola y realme se acercan a ese umbral.

