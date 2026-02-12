Apple retrasa otra vez las nuevas funciones de Siri y ahora apunta a iOS 26.5 o incluso iOS 27

Fallos técnicos frenan el debut de las nuevas capacidades de Siri y Apple analiza posponerlas hasta mayo o setiembre.

Apple volvió a retrasar el lanzamiento de las nuevas funciones de Siri que estaban previstas para iOS 26.4. La decisión responde a problemas detectados en pruebas internas, según informó el periodista Mark Gurman de Bloomberg.

La compañía de Cupertino tenía previsto presentar las primeras capacidades renovadas del asistente en la segunda quincena de febrero. El plan contemplaba liberarlas entre marzo y abril junto con iOS 26.4. Sin embargo, los inconvenientes técnicos obligaron a modificar el calendario.

Las funciones, impulsadas por inteligencia artificial, permitirían a Siri acceder a datos personales para ejecutar tareas específicas. El asistente podría buscar mensajes antiguos para ubicar contenido concreto. También ofrecería una interacción por voz más natural.

Durante las pruebas, Apple detectó nuevos fallos en el software. Las fuentes citadas indicaron que Siri no siempre procesa bien las consultas. En otros casos tarda demasiado en responder. Incluso deja de gestionar solicitudes cuando el usuario habla con rapidez.

Ante este panorama, la empresa analiza trasladar el estreno a iOS 26.5, versión que llegaría en mayo. Otra posibilidad es esperar hasta iOS 27, sistema que se prevé para setiembre.

Un anuncio que arrastra retrasos

Apple presentó la renovación de Siri en la conferencia WWDC de 2024. El anuncio incluyó las funciones de inteligencia artificial bajo la suite Apple Intelligence.

En marzo de 2025 la compañía comunicó un primer retraso del asistente actualizado. Tres meses después señaló que el lanzamiento oficial pasaba a la primavera de este año. No es la primera vez que surgen dudas sobre el rendimiento. En octubre anterior ya se registraron preocupaciones similares.

El objetivo de Apple es ofrecer un asistente con capacidades más avanzadas y servicios útiles. La propuesta incluye una experiencia personalizada e integración total con aplicaciones. Siri también tendría mayor comprensión del lenguaje natural para facilitar el control del dispositivo solo con la voz.

Como parte de esa estrategia, Apple anunció un acuerdo con Google. La tecnológica utilizará modelos Gemini como base para sus Modelos Fundacionales. También recurrirá a la infraestructura en la nube de Google. Con estas capacidades, la empresa espera transformar Siri en una experiencia tipo chatbot integrada en el software de sus dispositivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.