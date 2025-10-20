Tecnología

Apple prueba nuevo Siri con inteligencia artificial, pero ya hay dudas por su rendimiento

El nuevo Siri usará IA, podrá editar fotos y controlar todo el dispositivo con voz, pero Apple ya enfrenta críticas internas

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Siri con IA se lanzará con iOS 26.4 en 2026. Pruebas internas generan dudas por el rendimiento del asistente de Apple.
Siri con IA se lanzará con iOS 26.4 en 2026. Pruebas internas generan dudas por el rendimiento del asistente de Apple. (APPLE/APPLE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAppleSiriiPhoneInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.