Apple prueba nuevo Siri con inteligencia artificial, pero ya hay dudas por su rendimiento

Siri con IA se lanzará con iOS 26.4 en 2026. Pruebas internas generan dudas por el rendimiento del asistente de Apple.

La nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial se encuentra en fase de prueba interna y genera preocupación dentro de Apple por su rendimiento, según fuentes de la compañía.

Este asistente actualizado formará parte de la actualización iOS 26.4, que se espera para marzo del 2026. Será una de las funciones centrales dentro de la propuesta denominada Apple Intelligence, presentada en la conferencia de desarrolladores WWDC 2024.

Durante ese evento, Apple anunció que el asistente Siri se integraría mejor al sistema operativo y ofrecería una comunicación más natural.

Para lograrlo, utilizará un modelo de lenguaje desarrollado por la propia compañía y una tecnología llamada Apple Intents. También incluirá herramientas de empresas externas como OpenAI, Anthropic y Gemini.

Fuentes internas que ya prueban esta nueva versión dentro del sistema operativo iOS 26.4 advirtieron sobre un bajo rendimiento del asistente. La información fue revelada por el periodista Mark Gurman, en su boletín especializado Power On, de Bloomberg.

Apple tiene el objetivo de que Siri pueda controlar todo el dispositivo mediante lenguaje natural. Por eso, esta versión permitiría, en teoría, buscar información, editar fotografías o publicar en redes sociales usando solo la voz.

Además del desempeño de Siri, dentro de Apple existe incertidumbre sobre el futuro de John Giannandrea, actual director de inteligencia artificial desde 2018. Según Gurman, este ejecutivo enfrenta su mayor reto desde que ingresó a la empresa.

Apple incluso habría entrevistado a posibles reemplazos, mientras el equipo Apple Foundation Models, responsable de los modelos de inteligencia artificial, ha perdido a su creador Ruoming Pang y a una docena de investigadores en los últimos meses.

Aunque la actualización de iOS 26.4 aún no tiene fecha exacta de lanzamiento, la compañía continúa su estrategia para integrar inteligencia artificial en sus dispositivos, enfrentando tensiones internas y altas expectativas externas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.