Un raro Super Mario Bros. sellado rompe récord y supera los $3 millones en subasta

Solo existen tres ejemplares sellados conocidos de esta edición. Uno de ellos rompió récords al venderse por $3.750.000.

Una copia sellada de Super Mario Bros. para la consola Nintendo Entertainment System (NES) alcanzó un precio de $3.750.000 en una subasta organizada por Heritage Auctions. La pieza se convirtió en la copia de videojuego mejor valorada hasta la fecha gracias a una característica que la distingue de cualquier otra: un raro sello de etiqueta brillante intacto en la tapa superior.

El ejemplar corresponde a una segunda producción del popular videojuego de Nintendo. Según la casa de subastas, nunca antes había aparecido en una subasta pública. Además, se trata de la copia sellada más antigua confirmada del título.

Nintendo comenzó a utilizar la etiqueta brillante como sello de garantía a inicios de 1986. Antes de ello empleó brevemente una etiqueta mate que solo estuvo presente en las copias de lanzamiento distribuidas durante la prueba de mercado de 1985.

Cuatro décadas después, ese pequeño detalle se transformó en uno de los elementos más buscados por los coleccionistas. El sello permite comprobar que el videojuego permaneció sin abrir durante 40 años.

Una pieza extremadamente escasa

La exclusividad del artículo elevó aún más su valor. Heritage Auctions indicó que solo existen tres copias selladas conocidas de segunda producción con esta etiqueta brillante en todo el mundo.

Entre esas tres unidades, la subastada destaca por su estado de conservación. Recibió una calificación PSA 9.6 A++, superior a las evaluaciones de las otras dos copias conocidas, que cuentan con calificaciones Wata 9.4 A++ y VGA 80.

La casa de subastas señaló que la ausencia de ejemplares sellados de primera producción convierte a esta unidad en una referencia única dentro del mercado de coleccionismo de videojuegos.

El estado de conservación aumentó su valor

Otro factor clave es que esta versión de Super Mario Bros. se fabricó antes de que Nintendo comenzara a envolver sus juegos en plástico.

Eso significa que las superficies de cartón permanecieron expuestas durante décadas. La cubierta negra también resultó especialmente vulnerable al desgaste. Por esa razón, encontrar ejemplares en condiciones sobresalientes es una tarea poco común para los coleccionistas.

Heritage Auctions destacó que esta copia representa uno de los objetos más cercanos al momento en que Super Mario Bros. cambió la historia de los videojuegos de consola y pasó de ser una novedad comercial a convertirse en un fenómeno cultural permanente.

La subasta incluyó una consola NES sin uso

La venta también incorporó una Nintendo Entertainment System Control Deck correspondiente a la edición de lanzamiento.

La consola pertenece al período de pruebas de mercado realizado en Los Ángeles. Conserva su caja original y nunca fue utilizada, lo que aumentó el atractivo de la subasta para los coleccionistas especializados.

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