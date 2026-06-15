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Un raro Super Mario Bros. sellado rompe récord y supera los $3 millones en subasta

El videojuego de Nintendo se convirtió en la copia más valiosa del mercado gracias a un raro sello intacto y una conservación excepcional.

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Por Europa Press
Copia de Super Mario Bros. Para la NES subastada por más de 3 millones de dólares. REMITIDA / HANDOUT por HERITAGE AUCTIONS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/6/2026
Solo existen tres ejemplares sellados conocidos de esta edición. Uno de ellos rompió récords al venderse por $3.750.000. (HERITAGE AUCTIONS/HERITAGE AUCTIONS)







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