¡Super Mario Bros cumple 40 años! El videojuego que salvó a Nintendo y marcó generaciones

Tras su lanzamiento en 1985, la saga Super Mario ha vendido más de 420 millones de copias y sus ingresos rondan los $30.000 millones

Por Fátima Jiménez
Super Mario Bros.
'Super Mario Bros.', lanzado en 1985, ha acompañado a innumerables generaciones a lo largo de los años. Distintas versiones de este título lo ha consolidado como un referente en la historia de los videojuegos. (Nintendo)







