Tecnología

Un celular lento no siempre es culpa del procesador: estas son las causas ocultas que afectan su rendimiento

El bajo rendimiento del celular puede originarse en múltiples factores internos y externos que afectan su funcionamiento diario

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Por O Globo / Brasil / GDA
El almacenamiento, la temperatura, la batería y la red influyen en la velocidad del celular más allá del procesador.
El almacenamiento, la temperatura, la batería y la red influyen en la velocidad del celular más allá del procesador. (Canva stock/charliepix/Prostock-studio)







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