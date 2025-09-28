¿Su celular está lento? Desactive esta función y recupere la velocidad al instante

Desactivar las animaciones y liberar espacio mejora el rendimiento del celular sin necesidad de comprar uno nuevo.

La lentitud en un celular puede generar frustración, pero existe una forma sencilla de aumentar su velocidad sin necesidad de cambiar de equipo. Los teléfonos inteligentes suelen presentar fallos de rendimiento por distintas razones.

Entre las más comunes se encuentran la acumulación de aplicaciones sin uso y la falta de actualizaciones del sistema operativo.

Cuando un dispositivo tarda en abrir las aplicaciones o muestra una respuesta lenta al desplazarse entre menús, muchos usuarios piensan que deben adquirir uno nuevo. Sin embargo, esto no siempre es necesario.

Expertos en ciberseguridad explicaron que uno de los factores que afecta el funcionamiento de los celulares Android es la activación de animaciones gráficas. Estas transiciones, aunque visualmente atractivas, exigen un procesamiento adicional que ralentiza la respuesta del equipo.

Cómo desactivar las animaciones en un celular Android

Para mejorar el rendimiento del dispositivo, una de las recomendaciones más efectivas es desactivar las animaciones desde el menú de ajustes.

Este procedimiento se puede realizar al seguir estos pasos:

Ingresar a Ajuste en el teléfono. Acceder a la sección denominada Opciones de desarrollador. Localizar las siguientes tres configuraciones: Escala de animación de ventana Escala de animación de transición Escala de duración de animación Establecer cada una en Animación desactivada.

Al aplicar estos cambios, el celular deja de utilizar recursos del procesador en efectos visuales y redirige su capacidad a las tareas esenciales. Esta mejora resulta notoria especialmente en dispositivos que ya presentan signos de desgaste.

Más recomendaciones para optimizar el celular

Además de modificar las animaciones, Avast aconseja mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo. Las versiones obsoletas pueden generar incompatibilidades y provocar errores que afectan la estabilidad del sistema.

Una forma práctica de evitar este problema es activar las actualizaciones automáticas desde Google Play Store, o verificar manualmente si hay nuevas versiones disponibles.

Por otro lado, es fundamental liberar espacio en la memoria interna del celular. El exceso de fotos, videos y aplicaciones puede provocar un colapso en el almacenamiento.

Entre las sugerencias clave para solucionar esto, se encuentra la eliminación de aplicaciones que no se usa.

