Ubisoft libera juegos gratis a partir del 18 de junio: así puede acceder al catálogo premium por tiempo limitado

Assassin’s Creed Shadows, Far Cry 6 y Rainbow Six Siege encabezan la lista de juegos incluidos en la prueba gratuita de Ubisoft+ Premium.

Ubisoft activará un periodo de prueba gratuito de su servicio de suscripción Ubisoft+ Premium a partir del 18 de junio. La promoción permitirá acceder sin costo al catálogo completo de la compañía hasta el 23 de junio.

La iniciativa comenzará a las 7 a. m. (hora de Costa Rica) del 18 de junio y finalizará a la misma hora del 23 de junio. Durante ese lapso, los usuarios podrán probar diversos títulos de la desarrolladora, incluidas sus ediciones más completas.

Entre los juegos destacados figuran Assassin’s Creed Shadows, Far Cry 6, Rainbow Six Siege y otros éxitos publicados por Ubisoft.

Además de los videojuegos base, el periodo gratuito incluye acceso a expansiones, DLC y contenido adicional disponible dentro de las versiones premium del servicio.

¿Qué incluye Ubisoft+ Premium?

El servicio está disponible mediante Ubisoft Store, Ubisoft Connect y Blacknut.

Ubisoft divide la suscripción en dos modalidades. La primera es Ubisoft+ Classics, que ofrece acceso a un catálogo amplio con ediciones estándar.

La segunda es Ubisoft+ Premium, que estará disponible sin costo durante la promoción. Este plan incorpora las versiones más completas de los juegos y acceso a lanzamientos desde el primer día.

Entre los próximos estrenos incluidos en la modalidad Premium aparecen:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced , previsto para el 9 de julio.

, previsto para el 9 de julio. Rayman Legends Retold, programado para el 1.º de octubre.

Juegos disponibles gratis durante la prueba

Los usuarios podrán acceder a los siguientes títulos:

Assassin’s Creed Shadow s , incluida la expansión Las Garras de Awaji .

, incluida la expansión . The Division 2 .

Rainbow Six Siege .

Far Cry 6 .

Anno 117: Pax Romana .

Star Wars Outlaws .

Avatar: Frontiers of Pandora .

The Rogue Prince of Persia .

The Crew Motorfest .

Prince of Persia: The Lost Crown .

Assassin’s Creed Mirage .

For Honor .

Otros juegos del catálogo.

Atención con la renovación automática

Los interesados deben considerar que la prueba gratuita tiene una duración limitada.

Al finalizar el periodo promocional, la suscripción se renovará automáticamente. Quienes deseen evitar cargos deberán cancelar el servicio antes del 23 de junio.

‘Assassin’s Creed Shadows’ recibe su última actualización

Assassin’s Creed Shadows recibió una nueva actualización el 16 de junio, antes del traslado de la comunidad hacia Black Flag Resynced.

La versión 1.1.11 incorporó el arco narrativo Black Tides, compuesto por tres capítulos. En esta historia, Yasuke y Naoe enfrentan a dos integrantes de élite de la Orden de los Templarios conocidos como Black Cross, enviados a Japón para perseguirlos.

Para acceder al contenido es necesario completar la campaña principal y las misiones posteriores al lanzamiento A Critical Encounter y A Puzzlement.

La actualización también añadió Domains, un nuevo modo orientado a los jugadores más experimentados.

Esta modalidad introduce una actividad dentro del Animus que transporta al usuario a cinco arenas. El sistema ofrece 10 niveles de dificultad y modificadores adicionales que se desbloquean conforme avanza el progreso en los desafíos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.