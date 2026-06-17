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Ubisoft libera juegos gratis a partir del 18 de junio: así puede acceder al catálogo premium por tiempo limitado

La promoción permitirá jugar títulos completos con expansiones y contenido adicional antes de que finalice el periodo gratuito

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Por O Globo / Brasil / GDA
Assassin’s Creed Shadows, Far Cry 6 y Rainbow Six Siege encabezan la lista de juegos incluidos en la prueba gratuita de Ubisoft+ Premium.
Assassin’s Creed Shadows, Far Cry 6 y Rainbow Six Siege encabezan la lista de juegos incluidos en la prueba gratuita de Ubisoft+ Premium. (Ubisoft/Ubisoft)







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