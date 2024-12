Ubisoft anuncia el cierre del videojuego XDefiant para 2025

Ubisoft, una de las compañías líderes en la industria de videojuegos, informó el cese definitivo de su título XDefiant, que será retirado del mercado el 3 de junio de 2025. Desde este miércoles, el juego no permite registros de nuevos jugadores ni compras dentro de la plataforma.

El juego, lanzado el pasado 21 de mayo para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC, prometía revolucionar el género de disparos en primera persona (FPS). En XDefiant, los usuarios elegían entre cinco facciones y personalizaban sus personajes y equipos para enfrentarse en combates multijugador. A pesar de estas características, el juego no logró la permanencia esperada en un mercado altamente competitivo.

Un cierre anticipado tras seis meses de operación de XDefiant

En su lanzamiento, XDefiant logró captar a más de 15 millones de jugadores, según detalló su productor ejecutivo, Mark Rubin. Sin embargo, Ubisoft reconoció que el juego no alcanzó la base de usuarios necesaria para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

“La exigencia del mercado de los FPS gratuitos es alta. No logramos atraer y retener suficientes jugadores”, comunicó Ubisoft en su página web. Además, mencionaron que el título estaba “muy lejos de los resultados necesarios para justificar una inversión significativa adicional”.

Temporada 3 como despedida

Como gesto de agradecimiento hacia los jugadores y equipos de desarrollo, Ubisoft confirmó el lanzamiento de la temporada 3 antes del cierre de los servidores. Asimismo, ofrecerán reembolsos completos para quienes adquirieron el Ultimate Founder’s Pack o realizaron compras en los últimos 30 días.

El cese de XDefiant también tendrá implicaciones laborales. Ubisoft reducirá personal en sus estudios de San Francisco, Estados Unidos; Osaka, Japón; y Sídney, Australia. Aunque casi la mitad del equipo global de XDefiant será reubicado en otros proyectos, 143 empleados de San Francisco y 134 de Osaka y Sídney dejarán la compañía.

Ubisoft señaló que, pese a este fracaso, los juegos como servicio siguen siendo un “pilar” de su estrategia empresarial. Títulos exitosos como Rainbow Six, The Crew y For Honor continúan siendo referentes para la empresa. Además, se comprometieron a aprender de esta experiencia para desarrollar proyectos más sólidos que reflejen su enfoque en “crecimiento, innovación y creatividad”.

