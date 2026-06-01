Twitch permitirá transmitir en vertical y horizontal al mismo tiempo a partir de julio

Twitch incorporará transmisiones simultáneas en dos formatos y potenciará los clips con subtítulos, edición e inteligencia artificial.

Twitch desplegará en julio el modo dual, una herramienta que permitirá a los creadores de contenido retransmitir en formato horizontal y vertical al mismo tiempo. La medida busca adaptar la experiencia de visualización al dispositivo que utilice cada espectador.

La plataforma confirmó la expansión de esta función durante TwitchCon Rotterdam 2026. La decisión llegó tras los resultados positivos obtenidos durante el periodo de prueba.

Con el nuevo sistema, los creadores podrán emitir una misma transmisión en dos formatos de manera simultánea. El formato horizontal mantendrá la experiencia tradicional para computadoras. El formato vertical estará optimizado para teléfonos móviles.

La compañía explicó que la tecnología detectará el dispositivo utilizado por cada usuario y mostrará automáticamente la versión más adecuada de la retransmisión.

La iniciativa forma parte de una serie de mejoras enfocadas en la calidad de transmisión. Entre ellas destaca la incorporación de directos en 2K con resolución de 1440p.

Otra novedad será la inclusión de resúmenes generados por inteligencia artificial. Esta función permitirá que quienes ingresen a una transmisión ya iniciada conozcan los momentos más importantes y se pongan al día con el contenido.

Twitch también reforzará su estrategia alrededor de los clips. Al finalizar una retransmisión en directo, los creadores podrán activar la generación automática de un resumen con los mejores momentos para compartirlo en otros canales.

La plataforma añadirá nuevas herramientas para los clips. Los usuarios podrán incorporar subtítulos, realizar ediciones y compartir ese contenido en las historias después de cada transmisión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.