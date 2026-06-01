Tecnología

Twitch permitirá transmitir en vertical y horizontal al mismo tiempo a partir de julio

La plataforma ampliará una función que adapta las transmisiones al dispositivo del espectador y añade nuevas herramientas para creadores

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Por Europa Press
Twitch incorporará transmisiones simultáneas en dos formatos y potenciará los clips con subtítulos, edición e inteligencia artificial.
Twitch incorporará transmisiones simultáneas en dos formatos y potenciará los clips con subtítulos, edición e inteligencia artificial. (ChatGPT/Generada con IA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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