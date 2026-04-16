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Tres electrodomésticos disparan la factura eléctrica sin que usted lo note: así impactan el consumo en el hogar

Tres electrodomésticos elevan el consumo eléctrico en el hogar sin que usted lo note. El consumo fantasma también suma hasta un 8% en la factura mensual

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El uso cotidiano de electrodomésticos y el consumo fantasma elevan entre 5% y 8% la factura eléctrica mensual en los hogares.
El uso cotidiano de electrodomésticos y el consumo fantasma elevan entre 5% y 8% la factura eléctrica mensual en los hogares. (Canva stock/Mhada Eugen's Images / Rana Matloob Hussain de Pexels)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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