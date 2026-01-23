Tecnología

¿La secadora, la nevera o el televisor? Este es el electrodoméstico que más consume energía

Estudios de empresas energéticas y organizaciones de consumidores revelan qué aparatos elevan más el recibo de la luz y cómo optimizar su uso en casa

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Aunque la nevera suele señalarse como la principal responsable, otros electrodomésticos generan un mayor consumo eléctrico y afectan más el presupuesto familiar.
Aunque la nevera suele señalarse como la principal responsable, otros electrodomésticos generan un mayor consumo eléctrico y afectan más el presupuesto familiar. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGelectrodomésticoselectricidad
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.