¿La secadora, la nevera o el televisor? Este es el electrodoméstico que más consume energía

Aunque la nevera suele señalarse como la principal responsable, otros electrodomésticos generan un mayor consumo eléctrico y afectan más el presupuesto familiar.

Muchas personas vigilan el consumo eléctrico del hogar para evitar aumentos inesperados en el recibo de la luz. Una práctica frecuente consiste en desconectar algunos aparatos cuando no se usan, con el objetivo de reducir el gasto mensual.

Existe una creencia extendida que señala a la lavadora o la nevera como los electrodomésticos que más energía demandan. Sin embargo, distintos estudios revelaron que otros aparatos superan su consumo y generan un mayor impacto en la factura eléctrica.

En el caso de la nevera, el argumento principal se basa en que permanece conectada de forma continua. Esa condición llevó a pensar que representa el mayor gasto energético. No obstante, los datos muestran un panorama distinto.

La empresa energética y petroquímica Repsol indicó que los electrodomésticos concentran el 55,2% del consumo eléctrico de una vivienda. A partir de ese análisis, la multinacional elaboró un listado con los aparatos que más energía requieren en el hogar.

Según la empresa, no todos los usos tienen el mismo impacto. No equivale conservar alimentos en buen estado que utilizar a diario dispositivos de ocio o cuidado personal. El control del consumo permite reducir gastos y la tecnología actual facilita ese seguimiento.

Televisores y consolas lideran el consumo

Repsol señaló que los televisores y consolas encabezan la lista. Estos equipos consumen cerca de 263 kWh anuales, lo que representa aproximadamente 12% del consumo total de una vivienda promedio.

La secadora encabeza otros estudios

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) presentó un informe con resultados distintos. De acuerdo con sus datos, la secadora es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar.

Aunque no permanece conectada todo el tiempo, su gasto mensual alcanza 17,92 kWh y puede llegar hasta 32 kWh en algunos modelos. Ese consumo tiene un efecto directo en el recibo eléctrico y en las finanzas familiares.

Por esa razón, la OCU recomendó elegir equipos con modos de ahorro de energía y con una etiqueta de alta eficiencia al momento de la compra.

Para Repsol, la lavadora y la secadora ocupan el segundo lugar del ranking, muy cerca de los televisores. Ambos aparatos registran un consumo anual aproximado de 255 kWh.

La empresa aconsejó aplicar prácticas sencillas para reducir el gasto. Entre ellas destacó el uso de ciclos cortos, la selección de agua fría y evitar sobrepasar la capacidad máxima de los equipos.

El horno completa el podio

El horno figura como el tercer electrodoméstico con mayor consumo energético. Este aparato representa alrededor de 8% del gasto total del hogar y alcanza cerca de 231 kWh anuales.

El uso eficiente del horno resulta clave para limitar su impacto en el consumo eléctrico mensual.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.