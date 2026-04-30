¿Tiene un celular viejo guardado? Así puede reutilizarlo y reducir la basura electrónica en su hogar

(Canva stock/Jakub Zerdzicki de Pexels / Михаил Руденко de Getty Images)

Un celular viejo puede convertirse en proyector, cámara de seguridad o almacenamiento y así reducir la basura electrónica.

Los celulares antiguos no pierden toda su utilidad. Aunque su sistema queda desfasado con el tiempo, aún pueden cumplir funciones clave en el hogar. Reutilizarlos permite ahorrar dinero y también reduce la creciente cantidad de desechos tecnológicos en el mundo.

El problema no es menor. El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (Unitar) estimó que para el 2030 se generarán hasta 83 millones de toneladas de basura electrónica. Ante ese panorama, reutilizar dispositivos se convierte en una alternativa práctica.

Si usted tiene uno o varios teléfonos en desuso, estas son seis formas de darles una segunda vida.

Proyector para contenido en casa

Un celular antiguo puede convertirse en un centro de transmisión multimedia. Permite reproducir videos, películas o series en un televisor inteligente.

Algunos dispositivos incluyen la función de “Transmitir pantalla”. Si no la tienen, existen aplicaciones que cumplen esta tarea.

Cámara de seguridad doméstica

El teléfono puede funcionar como una herramienta de vigilancia. Aplicaciones como Presence o Manything permiten monitorear espacios del hogar.

Solo requiere conexión a WiFi y ubicar el dispositivo en el sitio deseado. El usuario mantiene la responsabilidad sobre el uso adecuado de estas plataformas.

Dispositivo exclusivo de entretenimiento

El equipo puede servir como biblioteca digital. Permite almacenar libros electrónicos, música, juegos o plataformas de streaming.

Esto evita saturar el celular principal.

Teléfono de respaldo

Un celular antiguo puede actuar como equipo de emergencia. Resulta útil ante robo, pérdida o fallas del dispositivo principal.

Así se mantiene la comunicación mientras se adquiere otro aparato.

Uso para aplicaciones financieras

Algunas personas prefieren separar sus cuentas digitales. En este caso, el teléfono viejo funciona como dispositivo exclusivo para banca digital.

Esto limita la exposición de datos en el equipo principal.

Almacenamiento adicional

El celular también puede operar como una “nube personal”. Sirve para guardar fotos, videos y archivos.

De esta forma, libera espacio en el dispositivo de uso diario.

El reciclaje funcional de estos equipos permite extender su vida útil. También contribuye a disminuir el impacto ambiental de la tecnología.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.