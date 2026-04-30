Tecnología

¿Tiene un celular viejo guardado? Así puede reutilizarlo y reducir la basura electrónica en su hogar

Descubra cómo reutilizar un celular viejo en casa con seis usos prácticos que ayudan a ahorrar dinero y reducir la basura electrónica

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Por El Universal / México / GDA
Un celular viejo puede convertirse en proyector, cámara de seguridad o almacenamiento y así reducir la basura electrónica.
Un celular viejo puede convertirse en proyector, cámara de seguridad o almacenamiento y así reducir la basura electrónica. (Canva stock/Jakub Zerdzicki de Pexels / Михаил Руденко de Getty Images)







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