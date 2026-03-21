Ciencia

¿Su celular ya no rinde? Estas 8 señales alertan que debe cambiarlo cuanto antes

Fallas en batería, rendimiento y seguridad revelan el desgaste del celular y alertan sobre la necesidad de reemplazo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Problemas de batería, lentitud y falta de soporte son señales claras de que su celular ya cumplió su ciclo.
Problemas de batería, lentitud y falta de soporte son señales claras de que su celular ya cumplió su ciclo. (Canva stock/Karola G de Pexels/khunkorn)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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