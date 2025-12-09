Tecnología

¿Subirán los precios de las suscripciones tras la compra de HBO Max por parte de Netflix?

Netflix negocia la adquisición de Warner Bros y HBO Max. Esto ha generado inquietud sobre los posibles cambios en las tarifas de suscripción

Por El Universal / México / GDA
Netflix aclaró que HBO Max seguirá operando con normalidad y sin cambios en el precio tras el anuncio de adquisición
Netflix aclaró que HBO Max seguirá operando con normalidad y sin cambios en el precio tras el anuncio de adquisición (Canva/Canva)







