¿Subirán los precios de las suscripciones tras la compra de HBO Max por parte de Netflix?

Netflix aclaró que HBO Max seguirá operando con normalidad y sin cambios en el precio tras el anuncio de adquisición

Netflix confirmó que se encuentra en una etapa avanzada de negociaciones para adquirir Warner Bros, lo que incluiría HBO Max y sus estudios de cine y televisión. La noticia generó incertidumbre entre los usuarios de ambas plataformas de streaming, quienes temen un aumento en los costos.

Ante esto, Netflix envió un comunicado oficial a sus suscriptores para aclarar lo que sucederá con los precios actuales y el futuro de ambos servicios.

¿Aumentarán los precios de suscripción?

La compañía estadounidense aseguró que no habrá cambios inmediatos en las tarifas. Informó que tanto Netflix como HBO Max seguirán operando de forma independiente.

En el mismo mensaje, se detalló que esta adquisición permitirá integrar producciones icónicas como Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory y contenidos del Universo DC, entre otros títulos reconocidos.

Mientras continúa el proceso de aprobación por parte de los organismos reguladores y los accionistas, Netflix solicitó a sus usuarios que continúen utilizando sus servicios con normalidad.

Según el comunicado, los precios actuales de suscripción se mantendrán. La empresa destacó que no habrá modificaciones en los cargos ni en las condiciones de los planes contratados.

¿Qué pasará con HBO Max?

Netflix confirmó que HBO Max continuará funcionando sin cambios y de forma independiente, pese a rumores sobre su posible eliminación del mercado. Cualquier decisión futura dependerá únicamente de Netflix y Warner Bros.

La empresa también comunicó que mantendrá informados a los usuarios cuando se produzcan novedades sobre el acuerdo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.