¿Su celular está lento? Reiniciarlo puede ayudar a solucionar varios problemas

Apagar y encender el teléfono regularmente favorece el funcionamiento del sistema y complementa las medidas básicas de ciberseguridad.

Apagar y encender el celular con regularidad puede ofrecer beneficios para el rendimiento del dispositivo y para la seguridad digital, según especialistas en tecnología y recomendaciones de organismos de ciberseguridad.

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) recomienda reiniciar el teléfono móvil una vez por semana. Esta práctica ayuda a reducir algunos riesgos asociados con ataques cibernéticos y accesos no autorizados a información personal.

La razón principal es que ciertos tipos de malware dependen de la memoria RAM para mantenerse activos. Cuando el dispositivo se apaga, esos procesos se interrumpen. Esto dificulta que algunos programas maliciosos permanezcan en funcionamiento.

Además, durante el reinicio, el sistema puede detectar comportamientos inusuales y activar mecanismos adicionales de protección.

Reiniciar el celular también ayuda al desempeño

Los especialistas señalan que reiniciar el teléfono permite liberar recursos del sistema. Esta acción puede corregir problemas temporales que afectan el funcionamiento diario del equipo.

Entre los inconvenientes que podrían solucionarse están los bloqueos de pantalla, cierres inesperados de aplicaciones, lentitud en la respuesta del sistema y errores ocasionales.

Google indica que varios problemas presentes en dispositivos Android pueden resolverse mediante un reinicio. Sin embargo, la compañía recomienda acompañar esta práctica con otras medidas.

Entre ellas destacan la instalación de actualizaciones, la liberación de espacio de almacenamiento y el cierre de aplicaciones que no se utilizan.

Actualizaciones y conectividad también pueden beneficiarse

Otro efecto positivo del reinicio periódico es la optimización de procesos internos del dispositivo.

Los expertos explican que esta acción facilita la instalación de actualizaciones pendientes y permite retomar aquellas que quedaron incompletas por fallos operativos.

En los dispositivos Apple, las actualizaciones requieren condiciones específicas relacionadas con batería, conexión a internet y espacio disponible. Reiniciar el equipo puede favorecer esos procesos.

También puede contribuir a restablecer la conectividad de red, corregir pequeñas fallas de señal y optimizar el consumo energético.

Reiniciar no sustituye otras medidas de protección

La NSA advierte que reiniciar el celular no representa una solución definitiva frente a las amenazas de seguridad informática.

Si los problemas continúan, podría ser necesario restablecer el dispositivo a su configuración de fábrica o solicitar la revisión de un especialista.

La entidad recomienda mantener activas medidas básicas de protección como el bloqueo de pantalla, la autenticación en dos pasos y las actualizaciones automáticas.

Asimismo, aconseja evitar enlaces sospechosos, no escanear códigos QR de origen desconocido y descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.