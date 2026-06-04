Tecnología

¿Su celular está lento? Reiniciarlo puede ayudar a solucionar varios problemas

Problemas de lentitud, errores temporales y riesgos de seguridad podrían reducirse con una acción que toma menos de un minuto y que muchos pasan por alto

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Apagar y encender el teléfono regularmente favorece el funcionamiento del sistema y complementa las medidas básicas de ciberseguridad.
Apagar y encender el teléfono regularmente favorece el funcionamiento del sistema y complementa las medidas básicas de ciberseguridad. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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