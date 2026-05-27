Tecnología

Qué se conecta primero, el cargador o el celular: marcas revelan el orden que evita daños

Fabricantes de celulares coincidieron en que una mala conexión del cargador puede provocar daños eléctricos y afectar el rendimiento del equipo

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Por El Universal / México / GDA
El orden para conectar y desconectar el cargador del celular influye en la seguridad y duración del dispositivo, según varias marcas tecnológicas.
El orden para conectar y desconectar el cargador del celular influye en la seguridad y duración del dispositivo, según varias marcas tecnológicas. (ChatGPT/Generada con IA)







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