Sturnus: el virus que roba su cuenta de WhatsApp y cómo evitarlo

Las autoridades europeas alertaron sobre la circulación de Sturnus, un troyano que compromete la seguridad de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Este malware afecta principalmente a dispositivos Android y permite el acceso remoto al contenido del teléfono infectado.

La empresa de ciberseguridad ThreatFabric, con sede en Europa, identificó a Sturnus como una de las amenazas más peligrosas entre los virus móviles de los últimos años. Su funcionamiento se basa en la manipulación remota del dispositivo, como si un tercero tuviera control físico del celular.

Así se infiltra Sturnus en su celular

El troyano se distribuye mediante aplicaciones falsas, que imitan a plataformas legítimas. Estas apps se presentan en archivos APK y se hacen pasar por navegadores u otras herramientas reconocidas. Al instalarlas, solicitan permisos para acceder a funciones clave del dispositivo, como la cámara o los contactos. Si el usuario los concede, el virus se activa de inmediato.

Una vez dentro del sistema, los delincuentes cibernéticos obtienen acceso a contraseñas, datos bancarios e información personal. En el caso de WhatsApp, el malware extrae contenido de los chats, así como fotos, videos y otros archivos compartidos.

Sturnus opera burlando los sistemas de protección de WhatsApp y otras aplicaciones. Por esta razón, ThreatFabric lo catalogó como una amenaza de alto riesgo.

¿Cómo proteger su información contra Sturnus?

Las autoridades europeas advirtieron que Sturnus es difícil de eliminar una vez que logra infectar el dispositivo. Por ello, recomiendan seguir varias medidas para prevenir el ataque y proteger tanto los datos del teléfono como los de WhatsApp:

Evite instalar archivos APK o apps fuera de las tiendas oficiales , especialmente si se descargan desde un navegador.

, especialmente si se descargan desde un navegador. Desconfíe de aplicaciones que pidan acceso a funciones sensibles , como el micrófono o la agenda de contactos.

, como el micrófono o la agenda de contactos. Mantenga actualizado su dispositivo Android , ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades.

, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades. Lea cuidadosamente los términos y condiciones antes de instalar cualquier aplicación nueva.

antes de instalar cualquier aplicación nueva. Instale un antivirus confiable , como Bitdefender o Avast, ambos bien valorados en Play Store.

, como Bitdefender o Avast, ambos bien valorados en Play Store. Active el modo incógnito en su navegador al ingresar a páginas desconocidas.

al ingresar a páginas desconocidas. Refuerce la seguridad de WhatsApp activando la verificación en dos pasos, ocultando su información y utilizando el cifrado de extremo a extremo.

Sturnus podría expandirse a otras regiones

Aunque los primeros casos se han reportado en el centro y sur de Europa, las autoridades advierten que la propagación de Sturnus podría llegar a otras regiones del mundo.

Por ahora, el virus se mantiene en una fase inicial de distribución. Sin embargo, la recomendación es tomar precauciones desde ya para evitar la pérdida de datos personales o el control de su cuenta de WhatsApp.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.