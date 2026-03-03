Tecnología

Study Mode de ChatGPT: la herramienta que promete transformar su forma de estudiar

Conozca cómo funciona y si realmente mejora su rutina de estudio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El modo estudio de ChatGPT adapta contenidos, evalúa avances y propone ejercicios para reforzar el aprendizaje.
El modo estudio de ChatGPT adapta contenidos, evalúa avances y propone ejercicios para reforzar el aprendizaje. (ChatGPT / Stock Canva /ChatGPT / Solé Gomez de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCChatGPTIAinteligencia artificial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.