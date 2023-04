Stephen Hawking patrocina silla de ruedas de Intel

San José.

Aunque parezca que las únicas noticias de tecnología del martes salieron de la presentación de productos de Apple, otra empresa lanzó ese día una primicia: Intel presentó un prototipo de silla de ruedas que mejora la vida de personas con discapacidades. Lo hizo con el patrocinio, nada más y nada menos, que de Stephen Hawking.

Ese día, Intel organizó su conferencia anual de desarrolladores donde mostró su silla la cual recopila información biométrica del usuario, así como datos mecánicos de las ruedas y otros componentes, que luego pueden analizarse. Puede medir la salud del usuario, incluyendo su temperatura corporal, frecuencia cardiaca y presión arterial, además de la situación y localización del propio asiento. Esto es clave de ser necesario transmitir una alerta a los responsables del usuario.

"Vivo mi vida en el borde, empujando no solo los límites de la ciencia, sino lo que mi cuerpo puede hacer. La medicina no puede curarme, así que confío en la tecnología. Me permite interactuar con el mundo. Me impulsa. Es como ahora te estoy hablando", explica Hawking en un video presentado para la ocasión.

Los encargados del adelanto también crearon una aplicación que permite a los usuarios de la silla hacer mapas de sus rutas y calificar cuan accesibles son los sitios por donde transitan. Esto se comparte a otros usuarios en los mismos confines geográficos y mejoran aún más la experiencia de las personas con la sillas. Del mismo modo, la aplicación despliega en una pantalla a la vista del usuario los datos de su cuerpo.

La silla se creó en el departamento de la Internet de las Cosas de Intel como parte de su proyecto Silla Conectada auspiciado por el programa de Colaboradores de Intel.

Hawking es un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador de conocimiento científico de origen inglés. Ganador de decenas de premios por sus trabajos sobre las leyes básicas que gobiernan el universo, padece una enfermedad ligada a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que ha deteriorado su cuerpo con el paso de los años al punto de dejarlo casi paralizado y obligarlo a comunicarse con un aparato generador de voz.

Hawking ha trabajado con ingenieros de Intel durante más de una década. Su historia de vida se revelará en la próxima película biográfica llamada "La Teoría del Todo."

En el video de la presentación del martes, Hawking mencionó que el conceto de silla de Intel es un ejemplo ideal de “cómo la tecnología para personas con discapacidades es a menudo un campo de prueba para la tecnología del futuro.