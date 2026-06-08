Spotify planea transmitir videos de festivales y conciertos en directo en su aplicación

Con más de 700 millones de usuarios, la aplicación musical apuesta por el formato audiovisual para elevar sus ganancias por publicidad y regalías.

La plataforma de streaming Spotify planea ampliar su catálogo con conciertos de música en directo. La propuesta de la empresa sueca incluye tanto la compra de entradas como las retransmisiones.

El periodista de Bloomberg Lucas Show en su boletín Screentime señaló que Spotify se puso en contacto con promotores de conciertos. El fin de este acercamiento es la licencia de derechos que le permita transmitir videos en vivo de festivales de música.

Los conciertos en directo representan actualmente la mayor vía de ingresos para muchos artistas. Por esta razón, el objetivo de la plataforma es convertirse en un puente entre los músicos y sus seguidores, quienes afrontan precios de entradas altos.

Apuesta por el formato audiovisual

Recientemente, la compañía anunció Spotify Reserved. Esta opción permite la reserva automática de dos entradas para los usuarios Premium más dedicados antes de que salgan a la venta general.

Personas cercanas a los términos del acuerdo afirmaron que la firma paga decenas de millones de dólares por los derechos para ofrecer este acceso anticipado.

Tanto la posibilidad de ver conciertos en directo desde la aplicación como el acceso prioritario van al hilo de otra de sus mayores apuestas: el consumo de contenido en video.

Este formato audiovisual otorga beneficios a través de la publicidad. Las ganancias por este concepto se disparan si se comparan con las que se obtienen por el audio.

Competencia en el mercado

La experiencia del audio se amplió con la inclusión de los pódcast hace unos años. Ahora, la firma quiere enfocarse en el video para competir en una industria donde YouTube obtuvo $40.370 millones en publicidad en 2025, según informó Alphabet Inc.

El segundo objetivo de Spotify es convertirse en una plataforma integral para los seguidores de la música. Actualmente, cuenta con más de 700 millones de usuarios, quienes prioritariamente escuchan música en la aplicación.

La meta final es ayudar a los artistas a ganar más dinero. La compañía recibe críticas desde hace años por el modelo de reparto de regalías. Esta situación generó que artistas como Thom Yorke de Radiohead o Taylor Swift retiraran su repertorio de la plataforma en el pasado.