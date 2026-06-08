Tecnología

Spotify planea transmitir videos de festivales y conciertos en directo en su aplicación

La empresa sueca negocia derechos de transmisión para ofrecer videos en vivo y ser un puente entre los músicos y los fans

EscucharEscuchar
Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Logo de Spotify. REMITIDA / HANDOUT por SPOTIFY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/6/2024
Con más de 700 millones de usuarios, la aplicación musical apuesta por el formato audiovisual para elevar sus ganancias por publicidad y regalías. (SPOTIFY/SPOTIFY)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVSpotify
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.