Tecnología

Spotify apuesta por la inteligencia artificial para aumentar la retención y reforzar experiencias personalizadas

La plataforma presentó resultados de sus herramientas basadas en inteligencia artificial y mostró cambios en música, pódcast y desarrollo interno

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Por Europa Press
Spotify utiliza inteligencia artificial para personalizar contenido y agilizar procesos internos con resultados medibles.
Spotify utiliza inteligencia artificial para personalizar contenido y agilizar procesos internos con resultados medibles. (ChatGPT/Generada con IA)







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