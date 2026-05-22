Spotify apuesta por la inteligencia artificial para aumentar la retención y reforzar experiencias personalizadas

Spotify considera que la inteligencia artificial será una de las herramientas clave para aumentar la permanencia de usuarios en su plataforma y generar nuevas oportunidades de valor. La compañía impulsa esta estrategia con recomendaciones personalizadas en tiempo real, interacción mediante lenguaje natural y herramientas internas para acelerar procesos de desarrollo.

La empresa tecnológica explicó su visión durante el Día del Inversor 2026, donde indicó que prioriza el uso de inteligencia artificial general antes que el desarrollo de modelos propios de vanguardia. El objetivo consiste en adaptar la experiencia de cada usuario según sus hábitos y preferencias.

Esta estrategia funciona mediante Large Taste Model (MLP), un sistema patentado por Spotify. La empresa señaló que el modelo recibió entrenamiento con billones de señales de comportamiento y años de datos relacionados con música, pódcast y audiolibros. El sistema permite impulsar recomendaciones de contenido con generación y personalización en tiempo real.

Spotify afirmó que este enfoque ya produce resultados medibles en el comportamiento de los usuarios.

La compañía detectó que las canciones con reproducción automática registraron un aumento de 9% en el número de guardados. Además, el descubrimiento de pódcast desde la página principal también mejoró 9%.

La inteligencia artificial generativa también ganó espacio en las funciones dirigidas al usuario.

Spotify incorporó herramientas como DJ, listas de reproducción con sugerencias y perfiles de gustos. Estas funciones permiten que las personas expresen en lenguaje natural el contenido que desean escuchar.

La empresa considera que estas capacidades pueden fortalecer la retención de usuarios. Además, podrían facilitar experiencias premium y complementos personalizados para quienes mantienen una actividad más alta dentro de la plataforma.

Spotify indicó que esta estrategia también respalda un modelo de precios escalonado.

El uso de inteligencia artificial también avanzó dentro de las operaciones internas de la empresa.

La plataforma implementó herramientas como Honk, un agente de codificación que automatiza tareas de mantenimiento y ayuda a los ingenieros a trabajar con mayor rapidez.

Según Spotify, más del 73% de las contribuciones de código cuentan con asistencia de inteligencia artificial.

La empresa agregó que los flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial reducen el tiempo necesario para crear prototipos, probar y validar nuevas ideas dentro de la organización.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.