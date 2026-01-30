Sora de OpenAI pierde fuerza como aplicación para crear videos y cae con fuerza en descargas

Sora, la app de OpenAI para crear videos con inteligencia artificial, mostró una caída sostenida en descargas, uso diario y gasto de los usuarios a nivel global.

La aplicación Sora de OpenAI, diseñada para la generación de videos realistas mediante inteligencia artificial, registró un marcado descenso en sus descargas tras el auge inicial que siguió a su lanzamiento. En enero, la plataforma alcanzó 1,2 millones de descargas, lejos de las 3,2 millones registradas en noviembre, lo que evidenció una pérdida de popularidad entre los usuarios.

Sora se presentó en setiembre del año anterior como una nueva aplicación social. La plataforma permitió generar videos con el modelo Sora 2, compartirlos y remezclarlos con contenidos de otros usuarios. OpenAI, compañía liderada por Sam Altman, impulsó esta herramienta como un paso clave en la creación audiovisual con inteligencia artificial.

Durante sus primeros días, la aplicación mostró un crecimiento acelerado. Alcanzó un millón de descargas en menos de cinco días, incluso más rápido que ChatGPT. Así lo comunicó Bill Peebles, director de Sora, mediante una publicación en la red social X.

Este crecimiento ocurrió cuando Sora solo estaba disponible por invitación para usuarios de Estados Unidos en la App Store de Apple. Posteriormente, la aplicación amplió su distribución a Canadá y luego a Android mediante la Play Store de Google.

A inicios de diciembre, OpenAI anunció restricciones en el uso del modelo Sora 2. La empresa señaló que la alta demanda saturó el servicio y afectó la generación correcta de videos. Tras este ajuste y la estabilización del interés inicial, la aplicación comenzó a mostrar señales claras de retroceso.

Un informe de la firma Appfigures, divulgado por TechCrunch, detalló que Sora sufrió una caída intermensual del 32% en diciembre. En enero, el descenso fue aún mayor, con una reducción del 45%. El paso de 3,2 millones a 1,2 millones de descargas reflejó esta tendencia.

El uso diario también disminuyó. Los datos indicaron un 32% menos de usuarios activos interanuales que utilizaron la aplicación para generar videos.

En total, Sora acumuló 9,6 millones de descargas entre iOS y Android. En cuanto al gasto de los consumidores, la aplicación generó $1,4 millones desde su lanzamiento. Estados Unidos lideró el gasto, seguido por Japón, Canadá, Corea del Sur y Tailandia.

Durante enero, los usuarios gastaron $367.000 a nivel global en Sora. Esta cifra quedó por debajo del pico de $540.000 registrado en diciembre, según los datos de Appfigures.

Sora compitió directamente con otras plataformas de generación de video impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas destacaron Vibes de Meta y el modelo Nano Banana de Google Gemini, que ampliaron la oferta en este segmento.

La aplicación también enfrentó cuestionamientos por derechos de autor. Diversos usuarios difundieron videos con similitudes a contenidos originales, en especial de animes japoneses. Ante esta situación, la Asociación Japonesa de Radiodifusores Comerciales (JBA) acusó a OpenAI de permitir el uso de material protegido para entrenar Sora 2 sin autorización.

Posteriormente, Disney anunció una inversión de $1.000 millones en OpenAI y firmó un acuerdo de licencia de contenido por tres años para Sora. A pesar de esta alianza y de la posibilidad de generar videos con personajes de Disney, la aplicación no mostró un repunte en descargas ni en uso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.