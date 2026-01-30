Tecnología

Sora de OpenAI pierde fuerza como aplicación para crear videos y cae con fuerza en descargas

La aplicación de generación de videos con inteligencia artificial pasó de un crecimiento récord a una fuerte reducción en descargas y usuarios activos en pocos meses

Por Europa Press
Sora 2 simula escenas complejas y lanza una app social con funciones de cameo. Ya está en iOS en EE. UU. y Canadá con acceso por invitación.
Sora, la app de OpenAI para crear videos con inteligencia artificial, mostró una caída sostenida en descargas, uso diario y gasto de los usuarios a nivel global. (Damián Arroyo C./DAC)







sora Inteligencia artificial OpenAI
