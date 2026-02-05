Tecnología

Sony vendió menos PlayStation 5 en Navidad pese al crecimiento anual de 2025

El informe anual de Sony revela una caída del 16% en la venta de PS5 durante el periodo navideño, pese al aumento en videojuegos digitales y usuarios activos

Por Europa Press
Sony cerró 2025 con 92,2 millones de PS5 vendidas. Las consolas bajaron en Navidades, pero crecieron las ventas de videojuegos y los usuarios de su red.
Sony cerró 2025 con 92,2 millones de PS5 vendidas. Las consolas bajaron en Navidades, pero crecieron las ventas de videojuegos y los usuarios de su red.







