Sony vendió menos PlayStation 5 en Navidad pese al crecimiento anual de 2025

Sony cerró 2025 con 92,2 millones de PS5 vendidas. Las consolas bajaron en Navidades, pero crecieron las ventas de videojuegos y los usuarios de su red.

Sony cerró 2025 con 92,2 millones de consolas PlayStation 5 vendidas en todo el mundo, según su informe anual de resultados. Pese a ese volumen acumulado, la compañía reportó un descenso en las ventas durante el periodo navideño en comparación con el año anterior.

Durante el tercer trimestre de 2025, que incluye las Navidades, Sony colocó 8 millones de unidades de PS5. Esa cifra resultó 1,5 millones menor a la del mismo periodo de 2024, lo que representó una caída del 16% en la venta de consolas.

El informe también mostró un comportamiento distinto en el mercado de videojuegos. Las ventas de software aumentaron y alcanzaron 97,2 millones de unidades, al sumar títulos para PS5 y PS4. En 2024, esa cifra fue de 95,9 millones de unidades.

Uno de los principales motores de ese crecimiento fue el formato digital. Según los datos del informe, el 76% de las ventas de videojuegos se realizó por esa vía, lo que significó un incremento de 2% frente al año previo.

Sony además informó que PlayStation Network registró 132 millones de usuarios activos en 2025. Ese número superó en 3 millones la base de usuarios activos de 2024.

En el plano financiero, la empresa superó las expectativas de los analistas. Sus beneficios crecieron 22%, lo que mejoró la perspectiva de la compañía para 2026, de acuerdo con información divulgada por Bloomberg.

Analistas del mercado señalaron que estos resultados sorprendieron de forma positiva, en un contexto marcado por la preocupación de los inversionistas ante el aumento de costos de producción, impulsado por el alza en los precios de la DRAM y otros componentes.

